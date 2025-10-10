Ο Γενικός Δείκτης, μετά από διακυμάνσεις στο πρώτο μέρος της συνεδρίασης, έκλεισε στο υψηλό της ημέρας, στις 2.110,14 μονάδες, με άνοδο 0,58%

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ολοκλήρωσε την εβδομάδα με τέσσερις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, ανακτώντας το επίπεδο των 2.100 μονάδων για πρώτη φορά μετά τον Αύγουστο.

Ο Γενικός Δείκτης, μετά από διακυμάνσεις στο πρώτο μέρος της συνεδρίασης, έκλεισε στο υψηλό της ημέρας, στις 2.110,14 μονάδες, με άνοδο 0,58%. Ο ημερήσιος τζίρος ανήλθε στα 239,49 εκατ. ευρώ, με τον όγκο των συναλλαγών να φτάνει τα 49,4 εκατ. τεμάχια. Από αυτά, 31,4 εκατ. ευρώ προήλθαν από 29 πακέτα συναλλαγών σε μετοχές όπως η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η ΔΕΗ.Συνολικά, 79 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 50 με πτώση και 73 παρέμειναν αμετάβλητες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε συνολική άνοδο 1,61%, ενώ ο τραπεζικός κλάδος κατέγραψε κέρδη 2,8%.

Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,25% και διαμορφώθηκε στις 2.464,25 μονάδες, ενώ ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE 25) κατέγραψε άνοδο 0,53% στις 5.340,41 μονάδες. Ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης (FTSEM) αυξήθηκε κατά 0,84% στις 2.873,46 μονάδες.

Στο ταμπλό, η Eurobank έκλεισε στα 3,66 ευρώ με άνοδο 1,67% και τον μεγαλύτερο ημερήσιο τζίρο στα 46,9 εκατ. ευρώ. Η Εθνική Τράπεζα ενισχύθηκε κατά 0,5% στα 13,93 ευρώ και η Πειραιώς κατά 0,49% στα 7,61 ευρώ, ενώ η Alpha Bank υποχώρησε 1,46% στα 3,77 ευρώ.

Στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, η Aegean κατέγραψε άνοδο 2,71% στα 13,62 ευρώ, ο Σαράντης 2,33% στα 13,20 ευρώ, τα ΕΛΠΕ 2,16% στα 8,51 ευρώ, ο ΟΤΕ 1,84% στα 16,05 ευρώ και η ΔΕΗ 1,72% στα 14,79 ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκε και η Cenergy με άνοδο 1,04% στα 13,62 ευρώ, ενώ η Coca Cola ενισχύθηκε επίσης κατά 1,04% στα 38,76 ευρώ. Πτώση σημείωσαν η Λάμδα (-1,82% στα 7,54 ευρώ) και η Motor Oil (-0,61% στα 26,10 ευρώ). Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 3,16 ευρώ με άνοδο 6,2%, ενώ η Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου σημείωσε αύξηση 9,37% στα 1,40 ευρώ.