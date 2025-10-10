Φορολογούμενος υποστήριξε ότι όλες οι καταθέσεις αφορούσαν μεταφορές χρημάτων μεταξύ λογαριασμών του, οι οποίες δεν θα έπρεπε να θεωρηθούν εισόδημα.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ απέρριψε προσφυγή φορολογουμένου που αφορούσε πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2015.

Ο προσφεύγων είχε ζητήσει την ακύρωση της πράξης του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), με την οποία του είχαν καταλογιστεί εισοδήματα από μερίσματα του εξωτερικού και προσαύξηση περιουσίας από αδικαιολόγητη πηγή.

Ο έλεγχος της ΑΑΔΕ εντόπισε καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς του φορολογουμένου στην Ελλάδα και στην Ελβετία, οι οποίες δεν είχαν δηλωθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ελέγχου, το μεγαλύτερο μέρος των ποσών προερχόταν από μερίσματα εταιρείας με έδρα στο εξωτερικό, ενώ ένα μικρό μέρος κρίθηκε αδικαιολόγητο, καθώς δεν τεκμηριώθηκε η προέλευσή του. Επειδή δεν υπήρχε σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας με τη χώρα προέλευσης των μερισμάτων, ο έλεγχος επέβαλε φόρο επί του συνόλου των πιστώσεων.

Ο φορολογούμενος υποστήριξε ότι όλες οι καταθέσεις αφορούσαν μεταφορές χρημάτων μεταξύ λογαριασμών του, οι οποίες δεν θα έπρεπε να θεωρηθούν εισόδημα. Επικαλέστηκε μάλιστα παλαιότερη δικαστική απόφαση, σύμφωνα με την οποία ανάλογες καταθέσεις σε προηγούμενα έτη είχαν χαρακτηριστεί νόμιμες μεταφορές κεφαλαίων και όχι προσαύξηση περιουσίας. Ωστόσο, η ΔΕΔ έκρινε ότι στην υπό κρίση υπόθεση τα δεδομένα ήταν διαφορετικά και ότι οι μεταφορές αφορούσαν ποσά που είχαν ήδη καταλογιστεί ως μερίσματα, άρα αποτελούσαν φορολογητέο εισόδημα.

Η ΑΑΔΕ εξέτασε αναλυτικά τους ισχυρισμούς του φορολογουμένου και απέρριψε όλους τους λόγους της προσφυγής. Κρίθηκε ότι η πράξη του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. είχε εκδοθεί νόμιμα, περιείχε τα απαιτούμενα στοιχεία και βασίστηκε σε πλήρη αιτιολόγηση. Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι ο έλεγχος ήταν «μερικός», όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, και αφορούσε αποκλειστικά τον έλεγχο εισοδημάτων και τραπεζικών κινήσεων.

Η απόφαση της ΔΕΔ επικύρωσε τον διορθωτικό προσδιορισμό φόρου και τις σχετικές επιβαρύνσεις που είχαν επιβληθεί από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. στον προσφεύγοντα.