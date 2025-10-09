Το θέμα συζητήθηκε εκ νέου τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου, σε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ένα χρόνο μετά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για την ενίσχυση της υδροδότησης της Αττικής, τα έργα που είχαν παρουσιαστεί ως καθοριστικά για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας δεν έχουν προχωρήσει. Η αιτία, σύμφωνα με κυβερνητικές και υπηρεσιακές πηγές, δεν είναι τεχνική αλλά πολιτική: οι έντονες διαφωνίες στο εσωτερικό της κυβέρνησης σχετικά με το μέλλον των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) έχουν «παγώσει» τις διαδικασίες για την προκήρυξη των διαγωνισμών.

Η μεταρρύθμιση των ΔΕΥΑ αποτελεί ζήτημα που διχάζει την κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να παρασύρει και τα έργα για την Αττική, τα οποία έχουν ανακοινωθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος και την ΕΥΔΑΠ ήδη από πέρυσι. Παρά το γεγονός ότι τα αποθέματα του Μόρνου βρίσκονται σε ιστορικό χαμηλό, καμία από τις προκηρύξεις για τις οριστικές μελέτες ή την κατασκευή δεν έχει προχωρήσει.

Το θέμα συζητήθηκε εκ νέου τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου, σε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, του υπουργού Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου και του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΥΔΑΠ Χάρη Σαχίνη. Σύμφωνα με την «Καθημερινή» παρότι η ατζέντα αφορούσε κυρίως τα έργα της Αττικής, η υποβόσκουσα διαφωνία για τη δομή και τη λειτουργία των ΔΕΥΑ επηρέασε καθοριστικά τη συζήτηση και παραμένει το κύριο εμπόδιο για την πρόοδο.

Η διαμάχη αφορά τη μορφή που θα πάρει το νέο μοντέλο διαχείρισης του νερού. Η μελέτη που έχει εκπονηθεί κατ’ εντολή του κ. Χατζηδάκη προτείνει τη συγχώνευση των περίπου 120 ΔΕΥΑ σε 45, μία ανά υδατική λεκάνη απορροής ποταμού, προκειμένου να υπάρξει ενιαίο πλαίσιο εποπτείας και διαχείρισης. Ωστόσο, τόσο ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου όσο και ο υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος αντιδρούν, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια αναδιάρθρωση θα προκαλέσει ισχυρές αντιδράσεις από τους δήμους, που θεωρούν τις ΔΕΥΑ θεσμικό τους «βραχίονα».

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) έχει ήδη καταθέσει τη δική της αντιπρόταση, προτείνοντας ένα εθνικό επιχειρησιακό σχέδιο με τη συνεργασία των αρμόδιων υπουργείων και της ΡΑΑΕΥ, ώστε να δημιουργηθούν πιο ευέλικτα διοικητικά σχήματα ανά περιφερειακή ενότητα. Ωστόσο, όσο οι συζητήσεις αυτές παραμένουν ανοιχτές, κανένα από τα έργα που απαιτούνται για την Αττική –όπως η υδροληψία από τον Κρικελοπόταμο και τον Καρπενησιώτη ή η μονάδα αφαλάτωσης στη Θίσβη– δεν μπορεί να προχωρήσει.

Κυβερνητικές πηγές παραδέχονται ότι η αντιπαράθεση για τις ΔΕΥΑ έχει ουσιαστικά «δέσει τα χέρια» των υπηρεσιών, αφού τα έργα για το νερό θεωρούνται μέρος ενός συνολικού σχεδίου αναδιοργάνωσης του τομέα ύδρευσης. Ο διαχωρισμός των δύο θεμάτων –των έργων από τη διοικητική μεταρρύθμιση– δεν έχει ακόμη αποφασιστεί, παρότι αρκετοί εισηγούνται να προχωρήσουν οι διαγωνισμοί ανεξάρτητα από την έκβαση της διαμάχης.

Στο μεταξύ, η κατάσταση στα υδατικά αποθέματα επιδεινώνεται. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ, στις 8 Οκτωβρίου ο Μόρνος διέθετε μόλις 169 εκατ. κυβικά μέτρα νερού, έναντι 300 εκατ. την ίδια ημέρα πέρυσι, ενώ ο Εύηνος 47 εκατ. από 40,3. Με φόντο αυτά τα δεδομένα, κυβερνητικοί παράγοντες αναγνωρίζουν ότι ο διαχωρισμός των έργων από τη μεταρρύθμιση των ΔΕΥΑ θα γίνει αναγκαστικά — πιθανότατα όταν οι ανάγκες υπερβούν τις πολιτικές ισορροπίες. Μέχρι τότε, όμως, τα έργα για την Αττική παραμένουν εγκλωβισμένα στη διαμάχη για τον έλεγχο και τη μορφή του μέλλοντος της διαχείρισης του νερού στη χώρα.