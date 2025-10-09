Η κληρονομική διαμεσολάβηση μπορεί να σας βοηθήσει να βάλετε ένα τέλος στη διαφωνία, χωρίς αντιπαραθέσεις, καθυστερήσεις και δυσβάσταχτα έξοδα.

Αν αντιμετωπίζετε αυτή τη στιγμή ένα κληρονομικό πρόβλημα, αν η οικογένειά σας έχει χωριστεί στα δύο για μια διαθήκη ή αν η συζήτηση γύρω από τη διανομή της περιουσίας έχει γίνει πηγή έντασης και πόνου, υπάρχει τρόπος να δοθεί λύση χωρίς να περάσετε το κατώφλι του δικαστηρίου. Η κληρονομική διαμεσολάβηση μπορεί να σας βοηθήσει να βάλετε ένα τέλος στη διαφωνία, χωρίς αντιπαραθέσεις, καθυστερήσεις και δυσβάσταχτα έξοδα.

Πρόκειται για μια εξωδικαστική διαδικασία που φέρνει γύρω από το ίδιο τραπέζι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη – κληρονόμους, συζύγους, αδέλφια, συγγενείς – με τη βοήθεια ενός ουδέτερου και ειδικά εκπαιδευμένου διαμεσολαβητή. Ο ρόλος του είναι να σας καθοδηγήσει, να σας βοηθήσει να επικοινωνήσετε ουσιαστικά και να καταλήξετε σε μια δίκαιη, κοινά αποδεκτή λύση. Δεν υπάρχει δικαστής, δεν υπάρχει νικητής και ηττημένος· υπάρχει μια συμφωνία που απελευθερώνει όλους από το βάρος της σύγκρουσης.

Αν έχετε κουραστεί από τις συνεχείς προστριβές και βλέπετε ότι η κατάσταση οδηγεί σε αδιέξοδο, η διαμεσολάβηση προσφέρει τρία βασικά πλεονεκτήματα. Πρώτον, εξοικονομεί χρόνο: μια διαδικασία που στα δικαστήρια θα διαρκούσε χρόνια, ολοκληρώνεται μέσα σε λίγες εβδομάδες. Δεύτερον, μειώνει σημαντικά το κόστος, καθώς αποφεύγονται πολλαπλές δίκες, παράβολα και αμοιβές. Και τρίτον, ίσως το πιο σημαντικό, διατηρεί τις οικογενειακές σχέσεις, επιτρέποντάς σας να βρείτε λύση μέσα από τον διάλογο και τον αμοιβαίο σεβασμό, χωρίς να καταστραφεί οριστικά η επικοινωνία.

Το Dnews.gr αναλύει παραθέτει ερωτήσεις και απαντήσεις που παρουσιάζουν με απλό και κατανοητό τρόπο τι είναι η κληρονομική διαμεσολάβηση και ποια πρακτικά προβλήματα λύνει στην πράξη:

1. Τι είναι η κληρονομική διαμεσολάβηση;

Η κληρονομική διαμεσολάβηση είναι μια εξωδικαστική διαδικασία επίλυσης διαφορών που προκύπτουν μετά τον θάνατο ενός προσώπου. Οι κληρονόμοι ή άλλα εμπλεκόμενα μέρη συναντώνται με έναν ουδέτερο και ειδικά εκπαιδευμένο διαμεσολαβητή, προκειμένου να βρουν μια κοινά αποδεκτή λύση στα ζητήματα που τους χωρίζουν, χωρίς να χρειαστεί να προσφύγουν στα δικαστήρια.

2. Ποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει κυρίως αυτή η διαδικασία;

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που λύνει είναι η αποφυγή των μακροχρόνιων, κοστοβόρων και ψυχοφθόρων δικαστικών συγκρούσεων ανάμεσα σε συγγενείς. Αντί οι υποθέσεις να σέρνονται για χρόνια στα δικαστήρια, μπορούν να επιλυθούν σε λίγες εβδομάδες μέσα από έναν συναινετικό διάλογο.

3. Μπορεί να βοηθήσει όταν υπάρχει διαφωνία για τη διανομή ακινήτων;

Ναι. Είναι από τις πιο συνηθισμένες περιπτώσεις. Αν, για παράδειγμα, τρία αδέλφια διαφωνούν για το ποιος θα πάρει ποιο ακίνητο, μέσω της διαμεσολάβησης μπορούν να καταλήξουν σε ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων, σε αποζημίωση με δόσεις ή σε λύση που ικανοποιεί όλους, χωρίς να χρειάζεται να πουληθεί η περιουσία αναγκαστικά ή να διαταχθεί δικαστικός πλειστηριασμός.

4. Τι γίνεται όταν οι κληρονόμοι αμφισβητούν τη γνησιότητα ή το περιεχόμενο μιας διαθήκης;

Η διαμεσολάβηση προσφέρει έναν ασφαλή χώρο για διάλογο. Ο διαμεσολαβητής βοηθά τα μέρη να κατανοήσουν τα πραγματικά κίνητρα πίσω από τη διαφωνία και να φτάσουν σε μια λύση που αναγνωρίζει τα δικαιώματα όλων, χωρίς να χρειαστεί να μπουν σε μια επίπονη και δαπανηρή δικαστική διαδικασία ακύρωσης ή επικύρωσης της διαθήκης.

5. Μπορεί να επιλύσει διαφωνίες για οικογενειακές επιχειρήσεις ή εταιρικά μερίδια;

Απολύτως. Όταν η κληρονομιά περιλαμβάνει συμμετοχές σε εταιρείες ή οικογενειακές επιχειρήσεις, η διαμεσολάβηση βοηθά να αποφευχθεί η διάλυσή τους. Οι κληρονόμοι μπορούν να συμφωνήσουν στη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης, στον επιμερισμό των κερδών ή σε αποζημιώσεις, διασφαλίζοντας τόσο την οικονομική όσο και την οικογενειακή σταθερότητα.

6. Πώς λύνει πρακτικά το πρόβλημα της καθυστέρησης στη δικαστική οδό;

Μια δικαστική υπόθεση για διανομή ή ακύρωση διαθήκης μπορεί να χρειαστεί πέντε χρόνια ή και περισσότερο. Η διαμεσολάβηση, αντίθετα, ολοκληρώνεται συνήθως σε έναν με δύο μήνες. Αυτό επιτρέπει στους κληρονόμους να προχωρήσουν άμεσα στις μεταβιβάσεις ή στις οικονομικές ρυθμίσεις, χωρίς να μπλέκονται σε πολυετείς εκκρεμότητες.

7. Έχει νομική ισχύ η συμφωνία που προκύπτει από τη διαμεσολάβηση;

Ναι. Η τελική συμφωνία καταγράφεται σε ένα Πρακτικό Διαμεσολάβησης, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέρη και έχει ισχύ εκτελεστού τίτλου. Αυτό σημαίνει ότι ισοδυναμεί με δικαστική απόφαση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα για κάθε νομική ενέργεια, όπως μεταβίβαση ακινήτων ή είσπραξη χρηματικών ποσών.

8. Ποιο είναι το πλεονέκτημα αυτής της διαδικασίας;

Το σημαντικότερο όφελος είναι ότι διασώζει τις ανθρώπινες σχέσεις. Η κληρονομική διαμεσολάβηση δεν έχει στόχο τη νίκη του ενός έναντι του άλλου, αλλά την εξεύρεση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης. Έτσι, συγγενείς που κινδύνευαν να αποξενωθούν οριστικά μπορούν να διατηρήσουν ή ακόμη και να αποκαταστήσουν τη σχέση τους, βάζοντας τέλος σε μια σύγκρουση που διαφορετικά θα τους χώριζε για πάντα.