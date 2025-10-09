Υποθέσεις που αφορούν πράξεις της Φορολογικής Διοίκησης σχετικά με τέλη κυκλοφορίας δεν εξετάζονται μέσω ενδικοφανών προσφυγών στο αρμόδιο τμήμα της ΑΑΔΕ, αλλά απευθείας από τα διοικητικά δικαστήρια.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ απέρριψε προσφυγή πολίτη που ζητούσε την ακύρωση προστίμου για μη έγκαιρη δήλωση ακινησίας επαγγελματικού οχήματος, κρίνοντας ότι η υπόθεση δεν υπάγεται στην αρμοδιότητά της. Η απόφαση, με αριθμό 3431/16.09.2025, φέρει την υπογραφή της προϊσταμένης της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης, Γραμματούς Σκούρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, σε βάρος του προσφεύγοντος είχαν καταλογιστεί τέλη κυκλοφορίας ύψους 575 ευρώ για το έτος 2023, καθώς και πρόστιμο 690 ευρώ, συνολικά 1.265 ευρώ, που αφορούσαν Ε.Δ.Χ. όχημα (ταξί) συνιδιοκτησίας του. Ο πολίτης υποστήριξε στην προσφυγή του ότι η δήλωση ακινησίας του οχήματος έγινε εκπρόθεσμα λόγω άγνοιας και ότι αδυνατεί οικονομικά να καταβάλει το πρόστιμο.

Η ΔΕΔ, εξετάζοντας την υπόθεση, επικαλέστηκε τις διατάξεις του ν. 5104/2024 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) και τις σχετικές εγκυκλίους, επισημαίνοντας ότι τα τέλη κυκλοφορίας δεν περιλαμβάνονται στα δημόσια έσοδα για τα οποία εφαρμόζεται ο Κώδικας. Συνεπώς, υποθέσεις που αφορούν πράξεις της Φορολογικής Διοίκησης σχετικά με τέλη κυκλοφορίας δεν εξετάζονται μέσω ενδικοφανών προσφυγών στη ΔΕΔ, αλλά απευθείας από τα διοικητικά δικαστήρια.

Η απόφαση βασίστηκε και στην ΠΟΛ. 1014/2017, σύμφωνα με την οποία οι πράξεις που αφορούν τέλη κυκλοφορίας εξαιρούνται από τη διαδικασία ενδικοφανούς προσφυγής, καθώς δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Με βάση τα παραπάνω, η ΔΕΔ έκρινε ότι η προσφυγή είχε υποβληθεί απαραδέκτως και την απέρριψε.