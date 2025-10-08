Όλες οι λεπτομέρειες για το νέο voucher έως 800 ευρώ της ΕΕΤΑΑ.

Ένα νέο επίδομα μέχρι 800 ευρώ αναμένεται να δοθεί τις επόμενες μέρες σε δικαιούχους γονείς προσφέροντας μια «ανάσα» στα μηνιαία εξόδά τους για προγράμματα και θεραπείες παρέμβασης για τα παιδιά με αναπηρία ή αναπτυξιακές διαταραχές.

Η εν λόγω παροχή εντάσσεται στο πιλοτικό πρόγραμμα Πρώιμης Οικογενειοκεντρικής Παιδικής Παρέμβασης (ΠΠΠ) του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε γονείς παιδιών ηλικίας έως 6 ετών που παρουσιάζουν αναπηρία ή αναπτυξιακές διαταραχές ή βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισής τους. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και προβλέπει τη χορήγηση vouchers συνολικού ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα καλύψουν τουλάχιστον 2.500 παιδιά πανελλαδικά.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι για το επίδομα μέχρι 800 ευρώ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γονείς παιδιών:

Ηλικίας από 0 έως 6 ετών.

Με αναπηρία ή αναπτυξιακή διαταραχή (όπως Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, νοητική αναπηρία, γενετικά σύνδρομα, κινητικές ή αισθητηριακές δυσκολίες, διαταραχές λόγου και ομιλίας).

Ή με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης αναπτυξιακών δυσκολιών, βάσει ιατρικής ή ψυχοκοινωνικής αξιολόγησης.

Το ποσό του voucher διαφοροποιείται ανάλογα με τον αριθμό των μηνιαίων συνεδριών:

800 € / μήνα για τουλάχιστον 20 συνεδρίες,

600 € / μήνα για τουλάχιστον 15 συνεδρίες,

400 € / μήνα για τουλάχιστον 10 συνεδρίες.

Τι καλύπτει το voucher

Κάθε voucher αφορά τη χρηματοδότηση συνεδριών πρώιμης παιδικής παρέμβασης που περιλαμβάνουν συμβουλευτική και καθοδήγηση γονέων, ειδικές θεραπείες (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, φυσικοθεραπεία κ.ά.), υποστηρικτική τεχνολογία, εκπαίδευση στη νοηματική γλώσσα, κινητικότητα και προσαρμογή του παιδιού στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Οι υπηρεσίες παρέχονται από πιστοποιημένους παρόχους που θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης, το οποίο δημιουργεί η ΕΕΤΑΑ Α.Ε.Ουσιαστικά, οι δικαιούχοι γονείς θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το voucher και το αντίστοιχο χρηματικό αντίτιμο σε πιστοποιημένους μη κερδοσκοπικοί φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σε παιδιά και σε άτομα με αναπηρία, σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, σε Δημοτικές Δομές, σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας και σε Κέντρα Ειδικών Θεραπειών.

Σύμφωνα με τον σχετικό προγραμματισμό από πλευράς Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, οι αιτήσεις εγγραφής παρόχων στο Μητρώο θα ανοίξουν το τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2025 και θα παραμείνουν ανοιχτές για 15 ημέρες. Μόλις ολοκληρωθούν θα δοθεί η σκυτάλη στις αιτήσεις των γονέων – ωφελούμενων που αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές Νοεμβρίου 2025. Τα αποτελέσματα και η μοριοδότηση θα ανακοινωθούν έως το τέλος του 2025, μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων από την ΕΕΤΑΑ.