Ένας 59χρονος Βρετανός, ο Τζέιμς Γουέσλι, παραδέχθηκε την ενοχή του στο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης για συμμετοχή σε μεγάλη οικονομική απάτη 99 εκατ. δολαρίων, που βασίστηκε σε ψεύτικες επενδύσεις γύρω από συλλεκτικά κρασιά που στην πραγματικότητα δεν υπήρχαν.

Ο Γουέσλι, γνωστός και με το ψευδώνυμο Άντριου Φούλερ, δήλωσε ένοχος για συνωμοσία με σκοπό την απάτη μέσω διαδικτύου. Παραμένει προφυλακισμένος στο Μπρούκλιν, αφού είχε προσπαθήσει ανεπιτυχώς να αποφύγει την έκδοσή του από τη Βρετανία.

Σύμφωνα με τη συμφωνία που έκανε με τις αρχές, μπορεί να καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης από 10 έως 12,5 χρόνια και θα πρέπει να παραδώσει 1 εκατομμύριο δολάρια, καθώς και χρήματα από περισσότερους από είκοσι τραπεζικούς λογαριασμούς.

Ο συνεργός του, επίσης Βρετανός, Στίβεν Μπέρτον, 61 ετών, έχει ήδη δηλώσει ένοχος για απάτη και ξέπλυμα χρήματος. Και οι δύο κατηγορούνται ότι παρίσταναν τα στελέχη εταιρείας με το όνομα Bordeaux Cellars, η οποία υποτίθεται ότι δάνειζε χρήματα σε πλούσιους συλλέκτες κρασιών.

Στην πραγματικότητα, τα δάνεια αυτά και τα κρασιά που δήθεν τα εξασφάλιζαν —πάνω από 25.000 φιάλες από γνωστά οινοποιεία της Γαλλίας— δεν υπήρχαν ποτέ. Η εταιρεία φαίνεται να διέθετε μόλις λίγες εκατοντάδες φιάλες, ενώ τα χρήματα των επενδυτών χρησιμοποιούνταν για προσωπικά έξοδα ή για να πληρώνονται άλλοι επενδυτές.

Η απάτη διήρκεσε από το 2017 έως το 2019 και κατέρρευσε όταν σταμάτησαν οι πληρωμές των τόκων. Η ποινή του Μπέρτον θα ανακοινωθεί στις 6 Ιανουαρίου 2026, ενώ του Γουέσλι στις 3 Φεβρουαρίου.