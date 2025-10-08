Η 28η Οκτωβρίου φέρνει λίγο νωρίτερα τις πληρωμές για τις συντάξεις Νοεμβρίου.

Νωρίτερα θα πληρωθούν οι συντάξεις Νοεμβρίου καθώς η μία από τις δύο πληρωμές που ανακοίνωσε ο ΕΦΚΑ προγραμματίζεται για την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου. Ως γνωστόν τα χρήματα μπαίνουν από την προηγούμενη το απόγευμα. Συνεπώς, η πληρωμή θα γίνει την Δευτέρα το απόγευμα καθώς 28η Οκτωβρίου δεν γίνονται δημόσιες πληρωμές.

Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Συνεπώς η πρώτη πληρωμή θα φανεί στα ΑΤΜ από την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου ενώ η δεύτερη και τελευταία από την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου.