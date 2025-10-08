Η λειτουργία του συστήματος στο Δημόσιο θα είναι πλήρως ψηφιακή και θα γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr), με τη χρήση ειδικών κωδικών από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους.

Η κυβέρνηση προχωρά στη δημιουργία ενός νέου ψηφιακού εργαλείου για το Δημόσιο, του Μητρώου Κινδύνων, που θα βοηθήσει τους δημόσιους φορείς να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν έγκαιρα πιθανούς κινδύνους, όπως σφάλματα, παραλείψεις, καθυστερήσεις, οικονομικές απώλειες ή φαινόμενα διαφθοράς.

Το νέο σύστημα θεσπίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.

Το Μητρώο Κινδύνων αποτελεί βασικό κομμάτι του νέου Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου που θεσπίστηκε με τον νόμο 4795/2021. Θα λειτουργεί ως ηλεκτρονική βάση δεδομένων για όλους τους οργανισμούς του Δημοσίου. Μέσα σε αυτό, κάθε φορέας θα καταγράφει τους κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσει, τις αιτίες τους, τα μέτρα πρόληψης που λαμβάνονται και τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την παρακολούθηση και την αντιμετώπισή τους. Σκοπός είναι να υπάρχει καλύτερος έλεγχος και να αποφεύγονται προβλήματα πριν αυτά εξελιχθούν σε κρίσεις.

Η λειτουργία του συστήματος θα είναι πλήρως ψηφιακή και θα γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr), με τη χρήση ειδικών κωδικών από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα έχει τον γενικό συντονισμό και την εποπτεία του έργου, ενώ το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα είναι υπεύθυνο για την τεχνική λειτουργία και την ασφάλεια των δεδομένων.

Η απόφαση προβλέπει ότι κάθε φορέας πρέπει να καταρτίζει Πρόγραμμα Διαχείρισης Κινδύνων και να το επικαιροποιεί τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο. Για παράδειγμα, ένα νοσοκομείο μπορεί να εντοπίζει ως κίνδυνο τις καθυστερήσεις στις προμήθειες φαρμάκων και να λαμβάνει μέτρα ώστε να εξασφαλίζει γρηγορότερες διαδικασίες αγοράς. Αντίστοιχα, ένας δήμος μπορεί να θεωρεί κίνδυνο τη μη σωστή είσπραξη δημοτικών τελών και να ενισχύει τους ελέγχους του, προκειμένου να μειώσει τις απώλειες εσόδων.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στους κινδύνους απάτης και διαφθοράς, με τις υπηρεσίες να υποχρεώνονται να εξετάζουν πιθανές «τρύπες» στο σύστημα που θα μπορούσαν να επιτρέψουν παράνομες πράξεις, όπως πλασματικές αναφορές, υπερκοστολογήσεις ή καταχρήσεις. Παράλληλα, οι δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρούν σε αλλαγές στο περιβάλλον τους - για παράδειγμα, σε νέες νομοθετικές ρυθμίσεις ή κρίσεις όπως φυσικές καταστροφές - που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία τους.