Ο χρυσός είναι «το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο που αποδίδει όταν όλα τα υπόλοιπα πέφτουν».

Η τιμή του χρυσού κατέρριψε νέο ιστορικό ρεκόρ, αγγίζοντας τα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές στρέφονται μαζικά στο πολύτιμο μέταλλο αναζητώντας ασφάλεια εν μέσω γεωπολιτικής αστάθειας, οικονομικής αβεβαιότητας και επίμονου πληθωρισμού.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού διαμορφώθηκαν σήμερα στα 4.005,80 δολάρια, καταγράφοντας αύξηση άνω του 50% από την αρχή του έτους.

Η εντυπωσιακή άνοδος αποδίδεται στην αυξανόμενη ζήτηση τόσο από κεντρικές τράπεζες όσο και από ιδιώτες επενδυτές. Οι κυβερνήσεις επιχειρούν να προστατευθούν από τον κίνδυνο αμερικανικών κυρώσεων, ενώ οι καταναλωτές αναζητούν αντιστάθμιση έναντι της αποδυνάμωσης των νομισμάτων και της ακρίβειας.

Η παγκόσμια οικονομική αναταραχή, ενισχυμένη από τις πολιτικές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που έχει ανατρέψει τις ισορροπίες στο διεθνές εμπόριο και έχει αμφισβητήσει την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), ωθεί τους επενδυτές σε ασφαλή καταφύγια.

Η τελευταία ώθηση στις τιμές του χρυσού ήρθε μετά τη μείωση των επιτοκίων από τη Fed τον Σεπτέμβριο, γεγονός που έκανε τα ομόλογα λιγότερο ελκυστικά ως επενδυτική επιλογή. Οι αγορές προεξοφλούν ακόμη δύο μειώσεις επιτοκίων έως το τέλος του έτους, κίνηση που ενισχύει περαιτέρω την ελκυστικότητα του πολύτιμου μετάλλου.

Ο Ρέι Ντάλιο, ιδρυτής της Bridgewater Associates, συνέστησε την Τρίτη στους επενδυτές να κατέχουν «περίπου το 15% του χαρτοφυλακίου τους σε χρυσό», τονίζοντας ότι τα παραδοσιακά χρεόγραφα «δεν αποτελούν πλέον αποτελεσματικό μέσο διατήρησης πλούτου».

Ο Ντάλιο υπογράμμισε ότι ο χρυσός είναι «το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο που αποδίδει όταν όλα τα υπόλοιπα πέφτουν».

Ωστόσο, η Bank of America προειδοποίησε για πιθανή κόπωση της ανοδικής τάσης, καλώντας τους πελάτες της να προσεγγίσουν τον χρυσό με προσοχή καθώς οι τιμές πλησιάζουν τα 4.000 δολάρια.

Η τράπεζα εκτίμησε ότι ενδέχεται να ακολουθήσει φάση «σταθεροποίησης ή διόρθωσης» μέσα στο τέταρτο τρίμηνο.