Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται ανάμεσα στις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης όσον αφορά το συνολικό κόστος απόκτησης κατοικίας, παρά το γεγονός ότι ο φόρος μεταβίβασης παραμένει συγκριτικά χαμηλός.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Global Property Guide, τα συνολικά κόστη αγοράς υπολογίζονται μεταξύ 6,37% και 8,77% της αξίας του ακινήτου, ποσοστά που κατατάσσουν τη χώρα μας κοντά στις κορυφαίες θέσεις των πιο δαπανηρών αγορών στην ήπειρο.

Σε σύγκριση με άλλες χώρες της Βόρειας Ευρώπης, όπως η Εσθονία (0,52%-1,20%) ή η Λιθουανία (1,85%), η Ελλάδα εμφανίζει πολλαπλάσια επιβάρυνση. Ακόμη και σε πιο ώριμες και μεγάλες αγορές, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο (0,60%-13,50%) ή η Γαλλία (1,82%-7,00%), το εύρος παραμένει ανταγωνιστικότερο, καθώς οι χαμηλότερες κλίμακες είναι αισθητά μικρότερες από τις αντίστοιχες ελληνικές.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο δυσμενής αν αναλογιστεί κανείς χώρες με ιδιαίτερα χαμηλές επιβαρύνσεις. Στη Γερμανία, αν και τα κόστη κυμαίνονται από 7% έως 12%, η ύπαρξη μεγαλύτερης διαφάνειας και σταθερότητας στις χρεώσεις συμβολαιογράφων και μεσιτών μειώνει την αβεβαιότητα. Αντίστοιχα, στις Σκανδιναβικές χώρες τα ποσοστά είναι σαφώς χαμηλότερα: στη Δανία 2,43%-2,93% και στη Σουηδία 2,60%-5,85%.

Η υψηλή επιβάρυνση στην Ελλάδα οφείλεται κυρίως σε πάγια τέλη, όπως το κόστος εγγραφής στο κτηματολόγιο, τα συμβολαιογραφικά και οι αμοιβές δικηγόρων, τα οποία σωρευτικά ανεβάζουν τον τελικό λογαριασμό για τον αγοραστή. Αυτό καθιστά την ελληνική αγορά λιγότερο ελκυστική σε σχέση με ανταγωνιστικούς προορισμούς, ιδιαίτερα για ξένους επενδυτές, αλλά και πιο δυσπρόσιτη για τους Έλληνες που επιδιώκουν να αποκτήσουν πρώτη κατοικία.

Με δεδομένη την κατάταξη της χώρας στις δέκα πιο ακριβές ευρωπαϊκές αγορές, η συζήτηση για μείωση συγκεκριμένων εξόδων –ιδίως των σταθερών τελών και των διπλών χρεώσεων σε περιπτώσεις τραπεζικής χρηματοδότησης– επανέρχεται στο προσκήνιο, προκειμένου να συγκλίνει το κόστος αγοράς με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο και να ενισχυθεί η πρόσβαση στην ιδιοκατοίκηση.

Τέλος, στην κορυφή της κατάταξης της Global Property Guide ξεχωρίζει η Σιγκαπούρη, όπου τα κόστη κυμαίνονται από 7,30% έως και το εξωφρενικό 67,30% της αξίας του ακινήτου, λόγω των πολλών επιβαλλόμενων τελών και του συστήματος «Additional Buyer’s Stamp Duty». Υψηλά ποσοστά συναντώνται επίσης στο Μονακό (6%-17,50%), στη Μακάου (13,80%-15,80%) και στο Λουξεμβούργο (9,50%-12,50%).