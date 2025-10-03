Οι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ ενσωματώνονται στη νέα δομή χωρίς απώλεια θέσεων.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση με την οποία το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) ενσωματώνεται πλήρως στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σε μια θεσμική αλλαγή που τίθεται σε ισχύ από τις 6 Οκτωβρίου 2025. Η απόφαση σηματοδοτεί το τέλος μιας πορείας σχεδόν τριών δεκαετιών για το ΣΔΟΕ, το οποίο από το 1997 είχε αναλάβει τον καίριο ρόλο της αντιμετώπισης του οικονομικού εγκλήματος.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, όλες οι αρμοδιότητες, υπηρεσίες, οργανικές θέσεις, αρχεία, περιουσιακά στοιχεία και ο εξοπλισμός της υπηρεσίας μεταφέρονται στην ΑΑΔΕ. Συγκεκριμένα, 336 θέσεις μόνιμου προσωπικού και 29 θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εντάσσονται στον οργανισμό της Αρχής, καλύπτοντας τομείς όπως οι φορολογικοί και τελωνειακοί έλεγχοι, η πληροφορική, η διοίκηση και οι χρηματοοικονομικές υποθέσεις. Οι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ ενσωματώνονται στη νέα δομή χωρίς απώλεια θέσεων, ενώ στη μεταφορά περιλαμβάνονται και τα πληροφοριακά συστήματα, τα αρχεία και τα υπηρεσιακά οχήματα.

Η αποστολή του ΣΔΟΕ από το 1997 υπήρξε κρίσιμη για τη θωράκιση της οικονομίας, καθώς επικεντρώθηκε στην αποκάλυψη και καταπολέμηση παραβατικών φαινομένων όπως η διακίνηση κεφαλαίων και απαγορευμένων προϊόντων, η κατάχρηση επιδοτήσεων, αλλά και η διαφθορά και η απάτη σε βάρος του Δημοσίου. Στόχος του ήταν τόσο η πρόληψη και η συμμόρφωση όσο και η δίωξη των υπευθύνων, με βασικό γνώμονα την προστασία των συμφερόντων της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Γενική Διεύθυνση ΣΔΟΕ λειτούργησε με έδρα την Αθήνα και επιχειρησιακές διευθύνσεις σε Αττική και Μακεδονία, διαμορφώνοντας ένα εκτεταμένο δίκτυο ελέγχου. Με την απόφαση αυτή, όλη η οργανωτική και επιχειρησιακή δομή περνά πλέον στην ΑΑΔΕ, η οποία αναλαμβάνει πλήρως τον έλεγχο και την ευθύνη για τη συνέχιση του έργου, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τη φορολογική και οικονομική εποπτεία στη χώρα.