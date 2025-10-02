Όσοι ανέλαβαν εργασία ή δραστηριότητα μετά τις 2 Ιουλίου, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δίνει πλέον τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα να υποβάλουν ψηφιακά την αίτηση υπαγωγής τους στον ειδικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Η διαδικασία καθορίζεται με απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργου Κώτσηρα και του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, με στόχο την πλήρη ψηφιοποίηση της υποβολής και εξέτασης των σχετικών αιτημάτων.

Ανάλογα με το πότε έχει γίνει η ανάληψη υπηρεσίας ή η έναρξη εργασιών, καθορίζεται και το χρονικό πλαίσιο υποβολής. Όσοι ξεκίνησαν έως και τις 2 Ιουλίου, μπορούν να καταθέσουν αίτηση μέχρι το τέλος του ίδιου έτους για υπαγωγή στο καθεστώς από την τρέχουσα χρονιά, ενώ εφόσον υποβάλουν την αίτηση τον επόμενο χρόνο, αυτή θα εξεταστεί για το επόμενο φορολογικό έτος. Αντίθετα, όσοι ανέλαβαν εργασία ή δραστηριότητα μετά τις 2 Ιουλίου, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέχρι το τέλος του επόμενου έτους, ώστε να ισχύσει για το φορολογικό έτος που ακολουθεί την ανάληψη υπηρεσίας.

Για την υπαγωγή στο καθεστώς απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να μην ήταν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας τα πέντε από τα έξι προηγούμενα έτη, να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία από χώρα της ΕΕ, του ΕΟΧ ή κράτος με το οποίο η Ελλάδα έχει ενεργή συμφωνία διοικητικής συνεργασίας, να εργάζονται στην Ελλάδα με σύμβαση εργασίας ή να ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και να δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στη χώρα για τουλάχιστον δύο έτη.

Η απόφαση υπαγωγής εκδίδεται άμεσα εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, ενώ στις περιπτώσεις που απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών, αυτά επισυνάπτονται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας.

Σημαντική προϋπόθεση είναι η επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων, τα οποία χρησιμοποιούνται και ως μέσα επικοινωνίας με την ΑΑΔΕ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ιδιαίτερη μέριμνα υπάρχει και για τους φορολογούμενους που έχουν ήδη καταθέσει αίτηση υπαγωγής μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» για το έτος 2025 και οι υποθέσεις τους εκκρεμούν, καθώς μπορούν να την επανυποβάλουν στο νέο ψηφιακό περιβάλλον ώστε να διεκπεραιωθεί πλήρως ηλεκτρονικά.

Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Εισόδημα > Υποβολή αίτησης υπαγωγής σε ειδικό τρόπο φορολόγησης (άρθρο 5Γ του ΚΦΕ). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, είτε τηλεφωνικά στο 1521 τις εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 20:00, είτε ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας my1521, όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας.