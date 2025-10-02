Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.337.315 άτομα.

Η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε την πτωτική της πορεία, με το εποχικά διορθωμένο ποσοστό να διαμορφώνεται τον Αύγουστο του 2025 στο 8,1%, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Πρόκειται για σημαντική μείωση σε σχέση με το 9,7% που είχε καταγραφεί τον αντίστοιχο μήνα του 2024, αλλά και σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, όταν το ποσοστό ανεργίας είχε ανέλθει στο 8,3%.

Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.337.315 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 79.288 άτομα ή 1,9% σε ετήσια βάση. Ωστόσο, σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 παρατηρείται οριακή μείωση κατά 2.331 άτομα (-0,1%). Την ίδια στιγμή, οι άνεργοι περιορίστηκαν σε 383.788, αριθμός που αντιστοιχεί σε μείωση κατά 72.352 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024 (-15,9%) και κατά 11.542 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο (-2,9%).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή της ανεργίας ανά φύλο και ηλικιακή ομάδα. Το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες διαμορφώθηκε σε 6,1% από 8% τον Αύγουστο του 2024, ενώ στις γυναίκες ανήλθε σε 10,6% από 11,8% ένα χρόνο νωρίτερα. Αντίστοιχα, η ανεργία στους νέους ηλικίας 15-24 ετών αυξήθηκε ελαφρά στο 19%, έναντι 17,2% το 2024, ενώ για τις ηλικίες 25-74 ετών υποχώρησε στο 7,5% από 9,3%.

Στον αντίποδα, τα άτομα που βρίσκονται εκτός εργατικού δυναμικού – δηλαδή όσοι δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία – ανήλθαν σε 3.025.161, καταγράφοντας μείωση κατά 35.078 άτομα (-1,1%) σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024, αλλά αύξηση κατά 11.556 άτομα (+0,4%) σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025.

Η ΕΛΣΤΑΤ σημειώνει ότι οι εκτιμήσεις υπόκεινται σε εποχική διόρθωση, προκειμένου να αποτυπώνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια η υποκείμενη τάση. Στο πλαίσιο αυτό, τα στοιχεία για τους προηγούμενους μήνες έχουν αναθεωρηθεί, με το ποσοστό ανεργίας για τον Ιούλιο του 2025 να αναπροσαρμόζεται στο 8,3% από 8% που είχε αρχικά ανακοινωθεί.