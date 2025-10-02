Παρότι η αρχική πρόβλεψη ήταν η λήξη τους στο τέλος του έτους, τα πράσινα κυμαινόμενα τιμολόγια εκτιμάται ότι θα παραμείνουν σε ισχύ.

Ο νέος χρωματικός κώδικας για τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας εισέρχεται στην τελική φάση διαμόρφωσης και, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στα τέλη Οκτωβρίου.

Στα μέσα του μήνα προγραμματίζεται συνάντηση των υπηρεσιών της ΡΑΑΕΥ για την οριστικοποίηση του πλαισίου, ενώ θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη με τους προμηθευτές ώστε να εγκριθεί η εφαρμογή του.

Στο νέο πλαίσιο περιλαμβάνεται η κατηγορία των υβριδικών τιμολογίων, τα οποία δεν εντάσσονται ούτε στα σταθερά ούτε στα κυμαινόμενα. Η χρέωση ανά κιλοβατώρα δεν συνδέεται αποκλειστικά με τη χονδρεμπορική τιμή, προσφέροντας μια πρόσθετη επιλογή στους καταναλωτές.

Για το χρώμα που θα αποδοθεί στα υβριδικά τιμολόγια οι συζητήσεις συνεχίζονται, με το κόκκινο να έχει απορριφθεί, ενώ η Αρχή εστιάζει κυρίως στη χρηστικότητα του κώδικα.

Παράλληλα, δρομολογείται παράταση για τα πράσινα κυμαινόμενα τιμολόγια, τα οποία είχαν σχεδιαστεί για να καλύπτουν αυτόματα τους καταναλωτές που δεν επέλεγαν κάποιο άλλο προϊόν. Παρότι η αρχική πρόβλεψη ήταν η λήξη τους στο τέλος του έτους, εκτιμάται ότι θα παραμείνουν σε ισχύ.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται τόσο στον μεγάλο αριθμό πολιτών που τα χρησιμοποιούν –περίπου 4 εκατομμύρια, εκ των οποίων 3,8 εκατομμύρια στη ΔΕΗ– όσο και στο γεγονός ότι η μηνιαία προσαρμογή τους δίνει στο κράτος δυνατότητα εποπτείας στις τελικές τιμές.

Στην αγορά συνεχίζουν να κερδίζουν μερίδιο τα σταθερά τιμολόγια, καθώς μεγάλο μέρος των καταναλωτών που αλλάζουν πάροχο ή προϊόν τα επιλέγουν. Η τάση αυτή διατηρείται μετά την περίοδο έντονης διακύμανσης στις τιμές χονδρικής, με αποτέλεσμα ο ανταγωνισμός να επικεντρώνεται σε προϊόντα σταθερής χρέωσης.

Τα νέα τιμολόγια Protergia και ΔΕΗ

Σε αντίθεση με τα κλασικά κυμαινόμενα τιμολόγια (πράσινα), όπου η τελική τιμή εξαρτάται άμεσα από τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής, αλλά και σε διαφοροποίηση από τα παραδοσιακά μπλε σταθερά τιμολόγια, τα νέα προϊόντα παρέχουν ασφάλεια τιμής για συγκεκριμένο διάστημα. Έτσι σε αυτά τα τιμολόγια ο καταναλωτής πληρώνει ένα συγκεκριμένο καθορισμένο ποσό κάθε μήνα και ανά τακτά χρονικά διαστήματα γίνεται η εκκαθάριση με την πραγματική κατανάλωση.

Οι προμηθευτές ενέργειας είχαν επισημάνει εξαρχής ότι το χρώμα θα έπρεπε να αντανακλά ουδέτερα ή θετικά χαρακτηριστικά, προκειμένου να μην απαξιώνεται ένα προϊόν που έρχεται να καλύψει πραγματικές ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων για σταθερότητα και προβλεψιμότητα.

Η ΡΑΑΕΥ, μετά από ανάλυση και διαβούλευση, αποφάσισε τελικά να ικανοποιήσει το αίτημα, αφήνοντας ανοικτό το πεδίο για την επιλογή ενός διαφορετικού χρώματος που θα αποδίδει καλύτερα το νόημα της κατηγορίας.

Σε κάθε περίπτωση η ύπαρξη μιας ξεχωριστής κατηγορίας δημιουργεί προϋποθέσεις για υγιή ανταγωνισμό, καθώς οι εταιρείες θα μπορούν να προσφέρουν διαφοροποιημένα προϊόντα σε σχέση με τα ήδη γνωστά πράσινα και μπλε τιμολόγια. Ήδη η Protergia και η ΔΕΗ έχουν εισάγει στην αγορά αντίστοιχα προγράμματα, ενώ αναμένεται και άλλοι πάροχοι να ακολουθήσουν. Σε αυτά ο καταναλωτής πληρώνει ένα σταθερό ποσό το μήνα (πχ 50 ευρώ) και όταν γίνεται η εκκαθάριση αποφασίζει αν θα πληρώσει όλο το ποσό ή αν θα κάνει νέες πληρωμές σε δόσεις.

