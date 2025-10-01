H λίστα των προϊόντων που θα ενταχθούν στη δράση θα ανακοινωθεί εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Οκτωβρίου,

Συνάντηση με τους επικεφαλής των μεγαλύτερων αλυσίδων λιανεμπορίου είχε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, με επίκεντρο την κυβερνητική πρωτοβουλία για μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με το υπουργείο, η λίστα των προϊόντων που θα ενταχθούν στη δράση θα ανακοινωθεί εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Οκτωβρίου, με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και την ανακούφιση από το αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Μετά το πέρας της σύσκεψης, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει «τη μάχη για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών» μέσω μειώσεων φόρων, αυξήσεων μισθών και αυστηρών ελέγχων στην αγορά. Όπως σημείωσε, η στρατηγική αυτή αποδίδει ήδη καρπούς, καθώς ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 1,4%, σημαντικά χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης που έφτασε το 3%.

Ο υπουργός χαρακτήρισε την πρωτοβουλία για μείωση τιμών «θετική και αναγκαία», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται ενεργότερη συμβολή από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. «Ας μειώσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος», ανέφερε χαρακτηριστικά, «ώστε να μειωθούν οι τιμές σε περισσότερους κωδικούς, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και με όσο το δυνατόν υψηλότερο ποσοστό μείωσης». Επισήμανε ακόμη ότι η στάση αυτή συνιστά ζήτημα κοινωνικής ευθύνης και συνοχής, καλώντας τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ να στηρίξουν έμπρακτα την προσπάθεια.

Η συμφωνία εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως ουσιαστικό «ανάχωμα» στις ανατιμήσεις που επιβαρύνουν τα νοικοκυριά. Τον Αύγουστο, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 2,9% σε ετήσια βάση, με την ομάδα διατροφής και μη αλκοολούχων ποτών να καταγράφει άνοδο 2,2%. Σημαντικές αυξήσεις σημειώθηκαν σε βασικά αγαθά, όπως ψωμί, κρέας, ψάρια, γαλακτοκομικά, φρούτα και λαχανικά, γεγονός που καθιστά την πρωτοβουλία ακόμη πιο κρίσιμη για την καθημερινότητα των πολιτών.

Παράλληλα, ανοδικές τάσεις παρατηρήθηκαν και σε άλλες βασικές κατηγορίες δαπανών, όπως η στέγαση (+3,7%), η υγεία (+0,6%), οι μεταφορές (+1,6%) και οι υπηρεσίες εστίασης και φιλοξενίας (+6,2%). Σε αυτό το πλαίσιο, η μείωση τιμών σε 1.000 προϊόντα αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στη μείωση της πίεσης στο «καλάθι» των νοικοκυριών, προσφέροντας άμεση και χειροπιαστή στήριξη.