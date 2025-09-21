Οι πωλήσεις FMCG αυξήθηκαν κατά 6,6%, φτάνοντας τα 7,949 δισ. ευρώ.

Η δυναμική ανάκαμψη της αγοράς σούπερ μάρκετ στο πρώτο επτάμηνο του 2025 δεν αποτυπώνεται μόνο στους τζίρους των επιχειρήσεων αλλά και στα έσοδα του Δημοσίου, μέσω του ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Circana που δημοσίευσε το Euro2day, οι πωλήσεις FMCG αυξήθηκαν κατά 6,6%, φτάνοντας τα 7,949 δισ. ευρώ, έναντι 7,456 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο πέρυσι. Η άνοδος αυτή μεταφράζεται σε πρόσθετο κύκλο εργασιών ύψους περίπου 493 εκατ. ευρώ, ο οποίος τροφοδοτεί άμεσα τα φορολογικά έσοδα.

Η κατανομή των πωλήσεων δείχνει πως τα τρόφιμα απορροφούν το 82,6% του τζίρου, ενώ τα προϊόντα Health & Beauty και τα είδη οικιακής χρήσης καλύπτουν 8,1% και 7,3% αντίστοιχα. Αυτό σημαίνει ότι η μεγάλη μάζα των επιπλέον δαπανών των νοικοκυριών κατευθύνθηκε προς αγαθά που φορολογούνται με τον χαμηλό συντελεστή 13%, αφήνοντας μικρότερο μερίδιο στις κατηγορίες που επιβαρύνονται με 24%.

Με βάση τους συντελεστές ΦΠΑ, τα πρόσθετα έσοδα για το Δημόσιο στο πρώτο επτάμηνο του έτους εκτιμώνται σε περίπου 71 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 53 εκατ. προέρχονται από την κατανάλωση τροφίμων, 9,6 εκατ. από προϊόντα προσωπικής φροντίδας και 8,6 εκατ. από είδη οικιακής χρήσης. Η γεωγραφική διασπορά της ανάπτυξης –με ισχυρές επιδόσεις σε Κρήτη και νησιά, αλλά και στα μεγάλα αστικά κέντρα– ενίσχυσε περαιτέρω τις εισπράξεις του κράτους, ιδίως κατά τη θερινή περίοδο όπου η τουριστική κατανάλωση λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής.

Η τάση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τα δημόσια οικονομικά, καθώς έρχεται σε μια περίοδο όπου η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού δεν έχει ακόμα μεταφραστεί σε ουσιαστική ανακούφιση της αγοραστικής δύναμης. Παρά τις πιέσεις, τα νοικοκυριά διατηρούν το σούπερ μάρκετ ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, διασφαλίζοντας έτσι μια σταθερή ροή φορολογικών εσόδων.

Εάν ο ρυθμός ανάπτυξης συνεχιστεί με παρόμοια ένταση και στο δεύτερο εξάμηνο, τα πρόσθετα έσοδα του κράτους από τον ΦΠΑ σε ετήσια βάση ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 120 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα ποσό που μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά στον προϋπολογισμό, επιβεβαιώνοντας πως η κατανάλωση στα σούπερ μάρκετ αποτελεί κρίσιμο μοχλό όχι μόνο για τον εμπορικό κλάδο, αλλά και για τα δημόσια ταμεία.