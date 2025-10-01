Αλλαγές ισχύουν από σήμερα στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb.

Η ΑΑΔΕ προχώρησε στην επικαιροποίηση του οδηγού που αφορά το πλαίσιο λειτουργίας της βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb, λίγες ημέρες πριν τεθούν σε ισχύ οι νέοι αυστηρότεροι κανόνες από την 1η Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις, από την 1η Ιανουαρίου 2024 και εφεξής, ως βραχυχρόνια χαρακτηρίζεται κάθε μίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτου διάρκειας έως 59 ημερών, εφόσον το ακίνητο εκμισθώνεται επιπλωμένο και παρέχονται αποκλειστικά κλινοσκεπάσματα, χωρίς καμία άλλη υπηρεσία. Ο χαρακτηρισμός αυτός ισχύει ανεξάρτητα από το αν η μίσθωση πραγματοποιείται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ή με άλλον τρόπο. Το όριο των 59 ημερών αφορά τη διάρκεια κάθε μίσθωσης ξεχωριστά και όχι το σύνολο των ημερών που το ακίνητο μπορεί να μισθωθεί μέσα στο έτος. Μισθώσεις που διαρκούν από 60 ημέρες και πάνω θεωρούνται μακροχρόνιες, γεγονός που συνεπάγεται την υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας. Εάν παρέχονται υπηρεσίες πέραν των κλινοσκεπασμάτων, τότε το ακίνητο αντιμετωπίζεται ως τουριστικό κατάλυμα και ο διαχειριστής υποχρεούται να προχωρήσει σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ΑΑΔΕ.

Ειδικές προβλέψεις ισχύουν για ακίνητα που βρίσκονται εντός των ορίων των τριών πρώτων δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου Αθηναίων. Αυτά μπορούν να εγγραφούν εκ νέου και να λάβουν νέο Αριθμό Μητρώου Ακινήτου, υπό την προϋπόθεση ότι ήταν ήδη καταχωρημένα στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Νέος ΑΜΑ απαιτείται επίσης σε περιπτώσεις αλλαγής μισθωτή, μεταβολής του διαχειριστή είτε λόγω μεταβίβασης είτε λόγω κληρονομικής διαδοχής, καθώς και σε περίπτωση επανεγγραφής μετά από διακοπή. Κάθε νέος ιδιοκτήτης ή διαχειριστής που επιθυμεί να εκμισθώσει ακίνητο, το οποίο είχε δηλωθεί από τον προηγούμενο, πρέπει να το καταχωρήσει εκ νέου στο Μητρώο.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αναμίσθωσης κατά τη διάρκεια μίας βραχυχρόνιας μίσθωσης, η κάθε περίοδος εξετάζεται αυτοτελώς. Για παράδειγμα, αν μια αρχική μίσθωση διαρκεί 51 ημέρες και συμφωνηθεί παράταση 13 ημερών, θεωρείται ότι έχουν συναφθεί δύο βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Σε ό,τι αφορά το φορολογικό καθεστώς, ένας ιδιοκτήτης που εκμισθώνει έως δύο ακίνητα επιπλωμένα χωρίς πρόσθετες υπηρεσίες αποκτά εισόδημα από ακίνητη περιουσία και απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ. Αντίθετα, όταν ο αριθμός των ακινήτων ανέρχεται σε τρία ή περισσότερα, ή όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, τότε η δραστηριότητα υπάγεται σε ΦΠΑ με συντελεστή 13%. Ο αριθμός των ακινήτων που λαμβάνεται υπόψη καθορίζεται από τα ΑΜΑ που έχουν εκδοθεί.

Ο ψιλός κύριος ενός ακινήτου δεν μπορεί να δηλωθεί ως διαχειριστής, εκτός αν πρόκειται να το υπεκμισθώσει. Παράλληλα, κάθε αλλοδαπός που κατέχει εμπράγματο δικαίωμα στην Ελλάδα οφείλει να αποκτήσει ελληνικό ΑΦΜ, τόσο για τη μεταβίβαση του ακινήτου όσο και για τις φορολογικές του υποχρεώσεις, όπως ο ΕΝΦΙΑ και η δήλωση τυχόν εισοδημάτων από μισθώσεις.

Τέλος, σε περιπτώσεις ακύρωσης κράτησης, εφόσον έχει ήδη υποβληθεί Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής, απαιτείται τροποποιητική δήλωση, ανεξαρτήτως αν προβλέπεται ή όχι καταβολή ποσού. Αν δεν έχει προηγηθεί υποβολή δήλωσης, τότε αυτή πρέπει να κατατεθεί έως την 20ή ημέρα του επόμενου μήνα, μόνο στην περίπτωση που βάσει πολιτικής ακύρωσης προβλέπεται καταβολή μισθώματος από τον μισθωτή.