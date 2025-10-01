Το σημαντικότερο έργο είναι η δημιουργία ενός νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος φορολογίας, το οποίο θα αντικαταστήσει τα TAXIS, TAXISnet και ELENXIS.

Μέσα στους επόμενους 14 μήνες η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά σε ένα ευρύ πρόγραμμα ψηφιακών έργων και οργανωτικών μεταρρυθμίσεων, με στόχο τη ριζική αναβάθμιση της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης. Οι δράσεις, πολλές από τις οποίες χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έχουν ως βασικό προσανατολισμό τη μείωση της γραφειοκρατίας, την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών απέναντι στη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Το σημαντικότερο έργο είναι η δημιουργία ενός νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος φορολογίας, το οποίο θα αντικαταστήσει τα TAXIS, TAXISnet και ELENXIS. Με την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και εργαλείων ανάλυσης δεδομένων, θα επιτευχθεί η αυτοματοποίηση κρίσιμων διαδικασιών και η αμεσότερη ανίχνευση παραβατικών συμπεριφορών, δίνοντας στην ΑΑΔΕ αυξημένες δυνατότητες εντοπισμού φορολογικών παραβάσεων.

Στο πεδίο της τελωνειακής εποπτείας, μέχρι το 2026 αναμένεται η πλήρης λειτουργία συστημάτων παρακολούθησης της κίνησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων. Επιπλέον, θα αξιοποιηθούν σύγχρονα X-Rays και drones, τα οποία θα επιτρέψουν την άμεση ανίχνευση παράνομων ροών αγαθών. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η ασφάλεια στα σύνορα, περιορίζεται το λαθρεμπόριο και προστατεύεται τόσο η δημόσια υγεία όσο και η εθνική οικονομία.

Παράλληλα, η φορολογική διοίκηση θα ολοκληρώσει την ψηφιοποίηση των φυσικών αρχείων, εισάγοντας ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων και περιεχομένου. Σημαντικό μέρος του σχεδίου αποτελεί επίσης η θωράκιση της κυβερνοασφάλειας, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των δεδομένων από σύγχρονες απειλές.

Τέλος, αναπτύσσεται το νέο πληροφοριακό σύστημα κωδικοποίησης της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, με στόχο να καταστεί πιο απλό και κατανοητό για πολίτες και επιχειρήσεις. Η συγκέντρωση και η συστηματοποίηση του θεσμικού πλαισίου θα επιτρέψει μεγαλύτερη σαφήνεια και ευκολία στην εφαρμογή των κανόνων.