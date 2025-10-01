Σκοπός του προγράμματος ΔΥΠΑ είναι η δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας, κατανεμημένων σε 5.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης και 5.000 θέσεις μερικής απασχόλησης.

Αποδοχές ύψους ως 12.057,60 για 12 μήνες και 15.072 ευρώ για 15 μήνες προσφέρει το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για 10.000 άνεργες μητέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews το πρόγραμμα θα τρέξει εντός Νοεμβρίου του 2025.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα θα έχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και θα απευθύνεται σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 101.813.625 ευρώ και θα καλυφθεί από πόρους της ΔΥΠΑ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας, κατανεμημένων σε 5.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης και 5.000 θέσεις μερικής απασχόλησης.

Ωφελούμενες είναι:

- άνεργες γυναίκες άνω των 18 ετών, εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ,

- άνεργες γυναίκες άνω των 18 ετών, μητέρες ανήλικων τέκνων έως 15 ετών, επίσης εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ.

Διάρκεια και επιλέξιμες δαπάνες

Η διάρκεια επιχορήγησης είναι 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη 3 μήνες. Οι δαπάνες που καλύπτονται αφορούν:

- μηνιαίες μικτές αποδοχές,

- εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές,

- επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα,

- επίδομα άδειας.

Πλήρης απασχόληση – Ύψος επιχορήγησης

Για τις 5.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης:

- Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 70% του μοναδιαίου κόστους για την πρόσληψη γυναικών που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ λιγότερο από 12 μήνες. Το ανώτατο ποσό φτάνει τις 10.550,40 ευρώ για 12 μήνες και τις 13.188 ευρώ για 15 μήνες.

- Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 80% του μοναδιαίου κόστους για μακροχρόνια άνεργες γυναίκες ή μητέρες ανήλικων τέκνων έως 15 ετών. Το ανώτατο ποσό φτάνει τις 12.057,60 ευρώ για 12 μήνες και τις 15.072 ευρώ για 15 μήνες.

Για τις 5.000 θέσεις μερικής απασχόλησης το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 80% του μηνιαίου κόστους, με ανώτατο όριο τα 680 ευρώ μηνιαίως.

Συγκεκριμένα:

- έως 8.160 ευρώ για 12 μήνες,

- έως 10.200 ευρώ για 15 μήνες.

Η μερική απασχόληση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τετράωρη ημερησίως και πενθήμερη σε εβδομαδιαία βάση, με ανώτατο όριο 22 ημέρες ασφάλισης τον μήνα. Οι λεπτομέρειες για την έναρξη υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθούν από τη ΔΥΠΑ, η οποία είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση του προγράμματος. Οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν θα επιλέγουν από το μητρώο ανέργων τις υποψήφιες γυναίκες και θα προχωρούν στην πρόσληψη με την επιδότηση που προβλέπεται.

Διαδικασία

- Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση

- Οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν τον αριθμό των θέσεων, τις ειδικότητες και τα απαιτούμενα προσόντα.

- H ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις και οι εργασιακοί σύμβουλοι υποδεικνύουν στην επιχείρηση υποψηφίους σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της κενής θέσης.

- Η επιχείρηση επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων και προσλαμβάνει τον άνεργο.