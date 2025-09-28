Εν αναμονή του νέου χρωματικού κώδικα. Στόχος να τεθεί σε ισχύ από τον Νοέμβριο.

Στο τελικό στάδιο προετοιμασίας εισέρχεται ο νέος χρωματικός κώδικας για τα τιμολόγια ρεύματος, με στόχο να τεθεί σε ισχύ από τον Νοέμβριο.

Στο πλαίσιο αυτό θα προστεθεί και μία νέα κατηγορία, η οποία θα αφορά τα λεγόμενα «υβριδικά τιμολόγια» που έκαναν πρόσφατα την εμφάνισή τους στην αγορά και δεν μπορούν να καταταχθούν ούτε στα σταθερά ούτε στα κυμαινόμενα.

Η Ρυθμιστική Αρχή επιδιώκει να βρει ισορροπία και αφενός να δώσει χώρο στην αγορά να εξελιχθεί και να προσφέρει καινοτόμα προϊόντα, και αφετέρου να εξασφαλίσει ότι οι καταναλωτές θα έχουν πιο καθαρή εικόνα, ώστε να μπορούν να επιλέγουν ευκολότερα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι υπηρεσίες της ΡΑΑΕΥ αξιολογούν τις προτάσεις που κατέθεσαν οι πάροχοι κατά τη διαδικασία διαβούλευσης και, σύμφωνα με πληροφορίες, ενδέχεται ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα να ολοκληρωθεί το τελικό σχέδιο. Έπειτα θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη με τις εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε το νέο πλαίσιο να είναι έτοιμο προς εφαρμογή το αργότερο έως τις αρχές Νοεμβρίου.

Τα υβριδικά τιμολόγια αποτελούν μια νέα κατηγορία προϊόντων, τα οποία δεν συνδέουν την τιμή της κιλοβατώρας άμεσα με τη χονδρεμπορική αγορά, όπως συμβαίνει με τα πράσινα κυμαινόμενα τιμολόγια, αλλά δεν ανήκουν ούτε στα κλασικά σταθερά.

Για τον λόγο αυτόν κρίθηκε αναγκαίο να ενταχθούν σε ξεχωριστή κατηγορία στον χρωματικό κώδικα. Η αρχή έγινε τον περασμένο Μάιο από την Protergia με το πρόγραμμα Picasso, το οποίο προβλέπει σταθερή μηνιαία χρέωση και εκκαθάριση στο τέλος του έτους. Στη συνέχεια, ακολούθησε και η ΔΕΗ με το my Home Plan, που στηρίζεται στην ίδια λογική της σταθερής πληρωμής, αλλά με εκκαθάριση δύο φορές ετησίως.

Τα νέα υβριδικά τιμολόγια

Οι δύο αυτές κινήσεις άνοιξαν τον δρόμο για την ανάπτυξη περισσότερων προϊόντων του ίδιου τύπου, ενώ πλέον η ΡΑΑΕΥ θέλει να τα εντάξει επίσημα στον κώδικα ώστε να υπάρχει διαφάνεια και ομοιομορφία.

Με βάση το σχέδιο που είχε τεθεί σε διαβούλευση, τα νέα υβριδικά τιμολόγια θα έχουν τουλάχιστον 12μηνη διάρκεια και θα μπορούν να περιλαμβάνουν:

Κλιμακωτή τιμολόγηση ανάλογα με την κατανάλωση, με σταθερή πάγια χρέωση προμήθειας (€/ημέρα ή €/μήνα) ή/και σταθερή τιμή προμήθειας (€/kWh) ανά βαθμίδα κατανάλωσης.

Εναλλακτικά, μία ενιαία σταθερή πάγια χρέωση και τιμή προμήθειας που θα αναπροσαρμόζεται ανά εξάμηνο.

Συνδυασμό κλιμακωτής τιμολόγησης και ξεχωριστής χρέωσης για κατανάλωση πέραν των ορίων. Παράλληλα, θα υπάρχει δυνατότητα επιβολής ρήτρας πρόωρης αποχώρησης, ώστε να αποτρέπεται η μετακίνηση καταναλωτών πριν τη λήξη του συμβολαίου. Ένα από τα θέματα που παραμένουν ανοιχτά είναι η επιλογή του χρώματος που θα αντιστοιχεί στη νέα κατηγορία. Όλοι οι πάροχοι έχουν εκφράσει αντίθεση στο ενδεχόμενο να επιλεγεί το κόκκινο, καθώς το θεωρούν «επιθετικό» και ενδεχομένως αποτρεπτικό για τους καταναλωτές. Η ΡΑΑΕΥ, ωστόσο, θεωρεί το ζήτημα δευτερεύον και δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην αξιοπιστία του συστήματος. Ο χρωματικός κώδικας έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ως «πυξίδα» στα χέρια του καταναλωτή, καθώς οι ονομασίες των προϊόντων είναι συχνά περίπλοκες και στα αγγλικά, δημιουργώντας σύγχυση αντί να διευκολύνουν.

Σε κάθε περίπτωση, το μόνο βέβαιο είναι ότι θα χρησιμοποιηθεί διαφορετικό χρώμα από το κόκκινο. Παράλληλα, όλα δείχνουν ότι τα πράσινα κυμαινόμενα τιμολόγια –τα οποία θεσπίστηκαν προκειμένου να μεταπέσουν αυτόματα οι καταναλωτές που δεν επέλεγαν κάποιο άλλο προϊόν– θα παραταθούν και μετά το τέλος του 2025, παρότι με βάση την απόφαση του ΥΠΕΝ η ισχύς τους λήγει στο τέλος του έτους.

Οι λόγοι για την παράταση

Πρώτον, ο τεράστιος αριθμός καταναλωτών που εξακολουθεί να παραμένει σε πράσινο τιμολόγιο. Υπολογίζεται ότι περίπου 4 εκατομμύρια πελάτες εξακολουθούν να τιμολογούνται με το καθεστώς αυτό, εκ των οποίων οι 3,8 εκατομμύρια προμηθεύονται ρεύμα από τη ΔΕΗ. Είναι πρακτικά αδύνατο να βρεθεί ξαφνικά τόσο μεγάλος αριθμός νοικοκυριών και επιχειρήσεων «στον αέρα» και να πρέπει να επιλέξουν νέο προϊόν και πάροχο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Δεύτερον, η δυνατότητα που δίνει το πράσινο τιμολόγιο στην κυβέρνηση να ασκεί πίεση στους παρόχους, μέσω της μηνιαίας αναπροσαρμογής, όσον αφορά το ύψος των χρεώσεων. Η εισαγωγή της νέας κατηγορίας τιμολογίων αποσκοπεί στη δημιουργία περισσότερων επιλογών, αλλά και μεγαλύτερης σαφήνειας. Ο καταναλωτής θα μπορεί να αναγνωρίζει με ευκολία ότι τα υβριδικά προϊόντα είναι κάτι διαφορετικό από τα σταθερά ή τα κυμαινόμενα. Παράλληλα, η διατήρηση των πράσινων τιμολογίων διασφαλίζει ότι εκατομμύρια πελάτες δεν θα αναγκαστούν να μετακινηθούν άμεσα σε νέα προϊόντα. Η ΡΑΑΕΥ εκτιμά ότι ο χρωματικός κώδικας, με τις τρεις πλέον βασικές κατηγορίες (σταθερά, κυμαινόμενα, υβριδικά), θα λειτουργήσει ως βασικό εργαλείο διαφάνειας σε μια αγορά με δεκάδες προϊόντα που συχνά δημιουργούν σύγχυση. Το ποιο ακριβώς χρώμα θα επιλεγεί για τη νέα κατηγορία μένει να φανεί, όμως θεωρείται βέβαιο ότι μέσα στον Νοέμβριο οι καταναλωτές θα δουν τον επικαιροποιημένο οδηγό στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας.