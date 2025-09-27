Η βαριά φορολογία στα καύσιμα και την ενέργεια, όπως αποτυπώνεται στους υψηλούς Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης, εντείνει το αδιέξοδο για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις.

Η Ελλάδα παραμένει μία από τις χώρες της Ευρώπης με υψηλή φορολόγηση στα καύσιμα και την ενέργεια, γεγονός που επιβαρύνει άμεσα τα νοικοκυριά αλλά και τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Κεντρικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό διαδραματίζουν οι Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης (ΕΦΚ), οι οποίοι εφαρμόζονται σε όλα τα ενεργειακά προϊόντα, από τη βενζίνη και το πετρέλαιο έως την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο.

Στη βενζίνη χωρίς μόλυβδο ο ΕΦΚ φθάνει τα 700 ευρώ ανά 1.000 λίτρα, ενώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες κυμαίνεται μεταξύ 681 και 697 ευρώ. Το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, όπως και η κηροζίνη, επιβαρύνονται με 410 ευρώ ανά 1.000 λίτρα. Στο υγραέριο (LPG), ο φόρος διαφοροποιείται ανάλογα με τη χρήση: 430 ευρώ ανά 1.000 κιλά για καύσιμο κίνησης, 60 ευρώ για θέρμανση και 120 ευρώ για βιομηχανικές εφαρμογές.

Η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί ξεχωριστή κατηγορία, με τον φόρο να υπολογίζεται ανά μεγαβατώρα. Οι επιχειρήσεις υψηλής και μέσης τάσης πληρώνουν 5 ευρώ/MWh για κατανάλωση έως 10.000 MWh και 2 ευρώ/MWh για μεγαλύτερες ποσότητες. Για τους υπόλοιπους επαγγελματίες ο συντελεστής παραμένει στα 5 ευρώ/MWh, ενώ τα νοικοκυριά χρεώνονται με 2,2 ευρώ/MWh.

Στο φυσικό αέριο εφαρμόζεται κλιμακωτή φορολόγηση: για οικιακή θέρμανση μόλις 0,3 ευρώ/GJ, ενώ για άλλες χρήσεις ξεκινά από 1,5 ευρώ και μειώνεται προοδευτικά ανάλογα με τον όγκο κατανάλωσης, φθάνοντας έως τα 0,30 ευρώ/GJ για πολύ μεγάλες ποσότητες.

Παράλληλα, ο λιγνίτης, ο λιθάνθρακας και ο οπτάνθρακας φορολογούνται με 0,3 ευρώ/GJ, ενώ τα βιοκαύσιμα εξομοιώνονται με τα ορυκτά καύσιμα, με ΕΦΚ 410 ευρώ ανά 1.000 λίτρα. Το μαζούτ υπόκειται σε φόρο 38 ευρώ ανά 1.000 κιλά, ενώ για άλλες κατηγορίες υδρογονανθράκων, όπως οι αρωματικοί και κυκλικοί, η επιβάρυνση αγγίζει τα 372 ευρώ.

Η βαριά φορολογία στα καύσιμα και την ενέργεια, όπως αποτυπώνεται στους υψηλούς Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης, εντείνει το αδιέξοδο για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Την ώρα που τα νοικοκυριά καλούνται να ανταπεξέλθουν στο αυξημένο κόστος θέρμανσης και μετακίνησης, η βιομηχανία προειδοποιεί ότι χωρίς δραστικές παρεμβάσεις η χώρα κινδυνεύει να χάσει σημαντικές παραγωγικές μονάδες.