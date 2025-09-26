Ο λογιστής ή φοροτεχνικός που εμπλέκεται τιμωρείται αποκλειστικά ως συμμέτοχος για το «βασικό» αδίκημα της συνέργειας στην έκδοση ή λήψη πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων.

Λογιστής βρέθηκε στο επίκεντρο υπόθεσης φοροδιαφυγής, καθώς οι φορολογικές αρχές τον έκριναν συνεργό σε παραβάσεις που αποκαλύφθηκαν ύστερα από εκτεταμένο έλεγχο σε επιχείρηση. Η έρευνα κατέδειξε ότι είχαν εκδοθεί εικονικά τιμολόγια, τα οποία αλλοίωναν τα οικονομικά δεδομένα και τις φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας.

Η αρμόδια υπηρεσία απέδωσε ευθύνες και στον λογιστή, θεωρώντας ότι η εμπλοκή του δεν περιορίστηκε σε τυπικές διαδικασίες, αλλά ότι παρείχε ουσιαστική συνδρομή στη συγκάλυψη των παραβάσεων. Με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας κρίθηκε άμεσος συνεργός και του επιβλήθηκε πρόστιμο.

Ο ίδιος προχώρησε σε προσφυγή, ισχυριζόμενος ότι η συμμετοχή του περιορίστηκε στη μεταφορά στοιχείων σε φορολογικές δηλώσεις, χωρίς να γνωρίζει για τις παρανομίες. Υποστήριξε επίσης πως οι διατάξεις εφαρμόστηκαν εσφαλμένα και ζήτησε την ακύρωση της πράξης.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, ωστόσο, απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς. Σύμφωνα με την απόφαση, ο λογιστής προχώρησε σε σοβαρά λάθη και παραλείψεις: υπέβαλε δηλώσεις χωρίς να έχει τον έλεγχο των βιβλίων, παραδέχθηκε ότι δεν τηρούσε τα λογιστικά αρχεία της επιχείρησης, χρησιμοποίησε τους κωδικούς taxisnet της εταιρείας χωρίς να διερευνήσει τα στοιχεία, ενώ κατέθεσε δηλώσεις κατόπιν παράκλησης συναδέλφου, παρότι δεν είχε καμία επαγγελματική σχέση με την επιχείρηση.

Η ΑΑΔΕ τόνισε ότι ο ρόλος του λογιστή συνεπάγεται αυξημένες υποχρεώσεις και δεν μπορεί να γίνεται επίκληση άγνοιας, ειδικά όταν υπάρχει πρόσβαση σε οικονομικά δεδομένα μέσω προσωπικών κωδικών. Οι υπεύθυνες δηλώσεις που κατατέθηκαν ενίσχυσαν την εκτίμηση ότι ο λογιστής είχε ενεργό και ουσιαστικό ρόλο στην υπόθεση, γεγονός που οδήγησε στην επιβολή της κύρωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν αρθεί πλέον οι νομολογιακές διχογνωμίες που υπήρχαν στο παρελθόν, και έχει ξεκαθαρισθεί η φαινομενική συρροή μεταξύ των εγκλημάτων φοροδιαφυγής και της έκδοσης ή αποδοχής πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων, τα οποία χρησιμοποιούνται ως μέσο για τη διάπραξή τους. Έτσι, ο λογιστής ή φοροτεχνικός που εμπλέκεται τιμωρείται αποκλειστικά ως συμμέτοχος για το «βασικό» αδίκημα της συνέργειας στην έκδοση ή λήψη πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων.