«Έτσι όπως είναι ακόμα τα τρένα το πιο πιθανό θα ήταν να βρεθούμε εμείς δίπλα στους αγαπημένους μας παρά όλοι εσείς!!!».

Για μια κάρτα που δείχνει την «αρρωστημένη συμπεριφορά ενός κράτους» κάνει λόγο ο Νίκος Πλακιάς, σχολιάζοντας την ευχετήρια κάρτα της Hellenic Train!

Μια κάρτα που παρουσιάζει μια παραμυθένια εικόνα για τα τρένα που έχουμε και που γράφει: «Επόμενη στάση: Δίπλα σε αυτούς που αγαπάμε»!

«Έτσι όπως είναι ακόμα τα τρένα το πιο πιθανό θα ήταν να βρεθούμε εμείς δίπλα στους αγαπημένους μας παρά όλοι εσείς !!!» σχολιάζει στην ανάρτησή του, ενώ επισημαίνει:

«Όπως βλέπετε και στην φωτογραφία το έχουν και σε μονή γραμμή!!!».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ανάρτηση Πλακιά έχει ως εξής:

«Η ευχετήρια κάρτα της εταιρίας που σκότωσε 57 αθώους .

Αυτή η κάρτα δείχνει όλη την αρρωστημένη συμπεριφορά ενός κράτους στο οποίο εμείς είμαστε οι πολίτες αυτού .

Ενα κράτος που επιτρέπει στον καθένα δολοφόνο να δείχνει την απόλυτη χυδαιότητα.

Αυτοί που το σκέφτηκαν , αυτοί που το σχεδίασαν , και αυτοί που το δημοσίευσαν είναι όλη η αρρωστημένη νοοτροπία που επικρατεί στην Ελλάδα του 2025 .

Θα συμφωνούσα ότι είναι εντάξει εάν τόνιζε !!!

Ότι η ευχετήρια αυτή κάρτα αναφέρεται αποκλειστικά στους συγγενείς των Θυμάτων ΤΕΜΠΩΝ .

Δηλαδή !!! έτσι όπως είναι ακόμα τα τρένα το πιο πιθανό θα ήταν να βρεθούμε εμείς δίπλα στους αγαπημένους μας παρά όλοι εσείς !!!

Και όπως βλέπετε και στην φωτογραφία το έχουν και σε μονή γραμμή !!!».

Άδικο έχει;

Β.Σκ.