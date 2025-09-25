Το νέο θεσμικό πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα στον e-ΕΦΚΑ να αναθέτει υποστηρικτικές εργασίες σε ιδιωτικά νομικά πρόσωπα.

Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) προχωρά στην ενεργοποίηση νέων εργαλείων για τη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών, με αιχμή την επανενεργοποίηση της ρύθμισης των 120 δόσεων και τη συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες για την υποστήριξη του έργου είσπραξης.

Στόχος είναι η βελτίωση της εισπραξιμότητας και η σταθεροποίηση του ασφαλιστικού συστήματος, σε μια περίοδο που οι συνολικές οφειλές προς τον οργανισμό ανέρχονται σε 49 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 32 δισ. ευρώ αντιστοιχούν σε βασικές οφειλές, ενώ τα υπόλοιπα σε προσαυξήσεις και πρόστιμα.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα στον e-ΕΦΚΑ να αναθέτει υποστηρικτικές εργασίες σε ιδιωτικά νομικά πρόσωπα μέσω διεθνών διαγωνισμών, υπό αυστηρές προϋποθέσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων. Το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) διατηρεί την αποκλειστική αρμοδιότητα για την είσπραξη και την εφαρμογή αναγκαστικών μέτρων, διασφαλίζοντας τον δημόσιο έλεγχο στις κρίσιμες διαδικασίες.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται και η τηλεφωνική επικοινωνία με τους οφειλέτες, προκειμένου να διαχωριστούν όσοι μπορούν να ανταποκριθούν στις ρυθμίσεις από τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στους μικροφειλέτες: 1.888.365 ασφαλισμένοι με χρέη έως 30.000 ευρώ, συνολικού ύψους 13,18 δισ. ευρώ. Από αυτούς, το 73,44% έχει οφειλές έως 15.000 ευρώ, που συγκεντρώνουν 6,41 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει νέο πλαίσιο ρυθμίσεων με αύξηση του αριθμού των δόσεων. Συγκεκριμένα, σχεδιάζεται επέκταση από 24 και 48 σε 48 και 72 δόσεις, ενώ για χρέη έως 10.000 ευρώ προτείνεται η δυνατότητα επανένταξης έως και σε 120 δόσεις, με προϋπόθεση την προκαταβολή τριών δόσεων ή την εφάπαξ καταβολή ποσοστού των χαμένων. Το μέτρο αφορά περίπου 500.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.