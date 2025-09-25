Το μέτρο για το ψηφιακό δελτίο αποστολής, που τέθηκε σε ισχύ τον Αύγουστο του 2024, φιλοδοξεί να καταγράψει σε πραγματικό χρόνο τη διακίνηση αγαθών, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τα εργαλεία ελέγχου της φορολογικής διοίκησης.

Σε τροχιά πλήρους εφαρμογής εισέρχεται το ψηφιακό δελτίο αποστολής, με την ΑΑΔΕ να ετοιμάζεται να ανακοινώσει «σύντομα» το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα για τη δεύτερη φάση, όπως γνωστοποίησε ο Διοικητής της Αρχής, Γιώργος Πιτσιλής, στο 5ο Law Forum on Taxation.

Το μέτρο, που τέθηκε σε ισχύ τον Αύγουστο του 2024, φιλοδοξεί να καταγράψει σε πραγματικό χρόνο τη διακίνηση αγαθών, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τα εργαλεία ελέγχου της φορολογικής διοίκησης.

Με βάση την απόφαση Α.1046/2025, οι επιχειρήσεις έχουν χωριστεί σε δύο ομάδες. Η πρώτη περιλαμβάνει όσες εμφάνισαν ακαθάριστα έσοδα άνω των 200.000 ευρώ το 2022, αλλά και εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε στρατηγικούς κλάδους όπως το χονδρικό εμπόριο φαρμάκων, καυσίμων και οικοδομικών υλικών. Στη δεύτερη ομάδα ανήκουν όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Η Α' φάση, που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, έχει διαφορετικό χρονοδιάγραμμα: για την πρώτη ομάδα, η υποχρεωτική εφαρμογή ξεκίνησε στις 2 Ιουνίου 2025, ενώ για τη δεύτερη θα ισχύσει από την 1η Δεκεμβρίου 2025, αφού προηγηθεί προαιρετική περίοδος δοκιμών έως τα τέλη Νοεμβρίου. Η Β’ φάση, κοινή για όλες τις επιχειρήσεις, είναι ήδη διαθέσιμη προαιρετικά από την 1η Αυγούστου 2025 και θα καταστεί υποχρεωτική την 1η Δεκεμβρίου.

Οι αλλαγές συνοδεύονται από αυστηρά πρόστιμα. Οι παραβάσεις επιφέρουν κυρώσεις ύψους 5.000 ευρώ για όσες επιχειρήσεις τηρούν απλογραφικό σύστημα και 10.000 ευρώ για όσες λειτουργούν με διπλογραφικό, ποσά δεκαπλάσια σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις. Η ΑΑΔΕ τονίζει ότι η αυστηροποίηση στοχεύει στην αποτροπή παρατυπιών και στην έγκαιρη συμμόρφωση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι εξαιρέσεις που προβλέπονται, ώστε να αποφευχθεί υπερβολική γραφειοκρατία. Δεν απαιτείται, για παράδειγμα, ψηφιακό δελτίο για διακίνηση μεταξύ υποκαταστημάτων σε ακτίνα έως 10 χιλιομέτρων ή για μεταφορά παγίων. Στις λιανικές πωλήσεις, το δελτίο καθίσταται υποχρεωτικό μόνο όταν η αποστολή πραγματοποιείται μέσω courier, οπότε λειτουργεί ως συνενωμένο παραστατικό.

Από τη Β' φάση ισχύουν και νέες υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν προϊόντα. Αν εντοπιστεί πλεόνασμα ή έλλειμμα σε σχέση με το δελτίο αποστολής, πρέπει να εκδίδεται δελτίο ποσοτικής παραλαβής εντός πέντε ημερών. Το ίδιο ισχύει και για εισαγωγές από το εξωτερικό, με τη σχετική παραλαβή να πρέπει να καταχωρείται στο myDATA εντός της ίδιας προθεσμίας.

Σε επίπεδο τεχνικών λεπτομερειών, τα ψηφιακά δελτία πρέπει να περιλαμβάνουν πλήρη στοιχεία αποστολής και παραλαβής, σκοπό διακίνησης, ημερομηνία και ώρα αναχώρησης, καθώς και QR Code. Η ημερομηνία έκδοσης μπορεί να διαφέρει από την ημερομηνία αποστολής, όμως η διαφορά δεν μπορεί να ξεπερνά τις πέντε ημέρες. Αν η μεταφορά δεν πραγματοποιηθεί, απαιτείται η έκδοση πιστωτικού και νέου δελτίου με τα ορθά στοιχεία.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 θα ακολουθήσει και ο δημόσιος τομέας, με το κράτος, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ να υποχρεούνται να διαβιβάζουν δεδομένα διακίνησης στο myDATA για πράξεις δημόσιας εξουσίας.