Όλες οι πληροφορίες για το επίδομα των 250 ευρώ. Οι δικαιούχοι και ποιοι εξαιρούνται.

Δύο πληρωμές περιμένει περίπου 1 εκ. συνταξιούχους τον Νοέμβριο καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews θα καταβληθεί πρώτα η οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ και μετά οι συντάξεις Δεκεμβρίου, δηλαδή στο τέλος του μήνα.

Το πιθανότερο διάστημα είναι μία εβδομάδα πριν την καταβολή των συντάξεων Δεκεμβρίου που θα γίνει στις 25 και στις 27 Νοεμβρίου.

Αναλυτικότερα από τον Νοέμβριο του 2025 ενεργοποιείται το νέο μέτρο οικονομικής στήριξης για συνταξιούχους άνω των 65 ετών, προβλέπεται δηλαδή ετήσια οικονομική ενίσχυση, ύψους 250 ευρώ για μεμονωμένους δικαιούχους και 500 ευρώ για ζευγάρια. Το επίδομα χορηγείται ετησίως κάθε Νοέμβριο, στη βάση εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Δεν προβλέπονται πρόσθετοι περιορισμοί για άλλες κατηγορίες του πληθυσμού, όπως εργαζόμενοι ή άνεργοι, αλλά η ενίσχυση επικεντρώνεται στους πιο ευάλωτους συνταξιούχους.

Δικαιούνται το επίδομα συνταξιούχοι άνω των 65 ετών με ετήσιο εισόδημα έως €14.000 (άγαμοι ή χήροι) ή έως €26.000 (έγγαμοι), καθώς και όσοι λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ ή τη σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Η ενίσχυση αφορά:

Συνταξιούχους άνω των 65 ετών, εφόσον πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Συνταξιούχους αναπηρίας, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Ανασφάλιστους υπερήλικες που λαμβάνουν σύνταξη ΟΠΕΚΑ.

Άτομα με αναπηρία 100% ή δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας.

Ανάδοχους γονείς ενταγμένους σε προγράμματα αναπηρίας.

Ποιοι εξαιρούνται

Συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών (εκτός αν είναι αναπηρίας).

Όσοι έχουν λάβει πρόωρη σύνταξη.

Εργαζόμενοι συνταξιούχοι.

Όσοι έχουν υψηλή προσωπική διαφορά.

Δικαιούχοι που λαμβάνουν άλλα επιδόματα όπως ΚΕΑ ή επίδομα τέκνων.

Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι πρέπει να έχει συμπληρωθεί το 65ο έτος μέχρι τα τέλη του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Για το 2025, δικαιούχοι είναι όσοι έκλεισαν τα 65 μέσα στο 2024. Οσοι το κλείσουν μετά, θα ενταχθούν από το 2026 και μετά.

Η ετήσια οικονομική ενίσχυση:

α) καταβάλλεται μέχρι την 30η Νοεμβρίου κάθε έτους,

β) είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και

γ) δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή του e-Ε.Φ.Κ.Α. Πρόσωπα που εμπίπτουν σε περισσότερες κατηγορίες λαμβάνουν την ετήσια οικονομική ενίσχυση για τη μία από τις κατηγορίες αυτές.

Η δαπάνη για την καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης βαρύνει τους προϋπολογισμούς του e-Ε.Φ.Κ.Α. και του Ο.Π.Ε.Κ.Α. κατά περίπτωση. Ειδικά για το έτος 2025 η δαπάνη για την καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης βαρύνει τους προϋπολογισμούς του e-Ε.Φ.Κ.Α. και του Ο.Π.Ε.Κ.Α κατά περίπτωση και μπορεί να καλυφθεί κατόπιν τροποποίησης των προϋπολογισμών τους, με τη χρήση ταμειακών διαθεσίμων.

Η καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης για όσους λαμβάνουν σύνταξη περί υπαγωγής στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης των υπαλλήλων, λειτουργών του Δημοσίου και των στρατιωτικών.