Ο κ. Πιτσιλής υπογράμμισε ότι μέχρι σήμερα το βασικό εμπόδιο ήταν η έλλειψη θεσμικής κάλυψης για την ανωνυμία.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία του νέου νομοθετικού πλαισίου που θα διασφαλίζει την πλήρη ανωνυμία των πολιτών που υποβάλλουν καταγγελίες, προκειμένου να ξεκινήσει η καταβολή των μπόνους μέσω της εφαρμογής appodixi, όπως ανακοίνωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Μιλώντας στο Open, ο κ. Πιτσιλής υπογράμμισε ότι μέχρι σήμερα το βασικό εμπόδιο ήταν η έλλειψη θεσμικής κάλυψης για την ανωνυμία. Δεδομένου ότι πολλές καταγγελίες για πλαστές αποδείξεις σχετίζονται με δίκτυα λαθρεμπορίου και οργανωμένου εγκλήματος, η αποκάλυψη της ταυτότητας των καταγγελλόντων εγκυμονούσε σοβαρούς κινδύνους.

Με το νέο πλαίσιο, οι πολίτες που πληρούν τα κριτήρια θα λαμβάνουν το μπόνους χωρίς να αποκαλύπτονται τα προσωπικά τους στοιχεία.

Μέχρι στιγμής, οι καταγγελίες μέσω της εφαρμογής έχουν ξεπεράσει τις 200.000. Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε ότι η διασύνδεση POS με ταμειακές μηχανές έχει αποδώσει, ωστόσο εξακολουθούν να εντοπίζονται περιπτώσεις όπου POS συνδέονται με λογαριασμούς στο εξωτερικό —πρακτική παράνομη, καθώς δεν φορολογούνται οι συναλλαγές. Ειδικό ενδιαφέρον δίνεται σε επιχειρήσεις που λειτουργούν μέσω «αχυρανθρώπων».

Στο ίδιο πλαίσιο ελέγχων εντάσσεται και η «Επιχείρηση Θέρος», η οποία αποκάλυψε περισσότερες από 26.000 παραβάσεις (ποσοστό 36%), οδηγώντας σε 250 λουκέτα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αναφερόμενος στις ενστάσεις για τα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών, ο κ. Πιτσιλής σημείωσε ότι πέρυσι υποβλήθηκαν περίπου 1.000 αιτήσεις (6 στους 1.000 φορολογουμένους), ενώ φέτος ανέρχονται σε μόλις 700, με την προθεσμία να λήγει στις 29 Σεπτεμβρίου. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι φορολογούμενοι δικαιώθηκαν.

Τέλος, για το θέμα της δήλωσης πραγματικών μισθωμάτων και των επιστροφών ενοικίων, επισήμανε ότι το σύστημα ΜΙΔΑ θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο. Ήδη, όταν εντοπίζονται δηλωθέντα ενοίκια πολύ χαμηλότερα από την αντικειμενική αξία, η ΑΑΔΕ προχωρά σε αναπροσαρμογή, ώστε να υπολογίζεται ορθά ο φόρος.