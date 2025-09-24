Ξαφνική αλλαγή περιλάμβανε η απόφαση για την επιστροφή ενοικίου εντός του Νοεμβρίου.

Η υπουργική απόφαση για την επιστροφή ενοικίου που έγινε πριν από λίγο γνωστή περιλάμβανε μία αλλαγή της τελευταίας στιγμής που γλιτώνει από έξτρα ταλαιπωρία χιλιάδες δικαιούχους.

Συγκεκριμένα, για την επιστροφή ενοικίου δεν απαιτείται τροποποιητική δήλωση για το Ε1 προκειμένου να συμπληρωθεί ο κωδικό 081. Έτσι, όπως αναφέρει και ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών «εάν δεν έχει δηλωθεί ο αριθμός του μισθωτηρίου στο Ε1, η ΑΑΔΕ θα διενεργήσει διασταυρωτικό έλεγχο και εφόσον από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή και την ενεργή δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ, τα στοιχεία μίσθωσης ταυτοποιούνται μέσω του δηλωθέντος αριθμού παροχής ρεύματος, η ενίσχυση θα καταβάλλεται κανονικά».

Σύμφωνα με την απόφαση, το ποσό της ενίσχυσης φτάνει έως τα 800 ευρώ τον χρόνο για την κύρια κατοικία, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τις φοιτητικές κατοικίες προβλέπεται επίσης επιδότηση έως 800 ευρώ ετησίως για κάθε φοιτητή, με την προϋπόθεση ότι καταβάλλεται μίσθωμα για κατοικία δηλωμένη ως φοιτητική. Σε περιπτώσεις περισσότερων παιδιών που μοιράζονται την ίδια κατοικία, η ενίσχυση καταβάλλεται μία φορά.

Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Για παράδειγμα, το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ για άγαμο, τις 28.000 ευρώ για ζευγάρι με προσαύξηση 4.000 ευρώ ανά τέκνο, ή τις 31.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο παιδί. Παράλληλα, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ για τον άγαμο, με αντίστοιχες προσαυξήσεις για έγγαμους και οικογένειες.

Η διαδικασία καταβολής γίνεται αυτόματα, χωρίς αίτηση από τον ενδιαφερόμενο. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα αντλεί στοιχεία από τις φορολογικές δηλώσεις (Ε1, Ε2) και τις δηλώσεις μίσθωσης, ώστε να διαπιστώνει την ύπαρξη ενεργής μίσθωσης και το ύψος του καταβληθέντος ενοικίου. Η ενίσχυση ισούται με το ένα δωδέκατο του ετήσιου μισθώματος, με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ, και θα καταβάλλεται εφάπαξ έως το τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.