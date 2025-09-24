Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση για την επιστροφή ενοικίου στην οποία προσδιορίζεται ο τρόπος αλλά και η διαδικασία που θα λάβουν οι δικαιούχοι χρήματα.

Απόφαση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (Α.1132/2025), που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζει το πλαίσιο για την εφαρμογή της ετήσιας επιστροφής ενοικίου, με τη μορφή επιστροφής ποσού, προς μισθωτές κύριας και φοιτητικής κατοικίας. Πρόκειται για την υλοποίηση του άρθρου 70 του νόμου 5217/2025, που εισήγαγε τη συγκεκριμένη ενίσχυση με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Σύμφωνα με την απόφαση, το ποσό της ενίσχυσης φτάνει έως τα 800 ευρώ τον χρόνο για την κύρια κατοικία, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τις φοιτητικές κατοικίες προβλέπεται επίσης επιδότηση έως 800 ευρώ ετησίως για κάθε φοιτητή, με την προϋπόθεση ότι καταβάλλεται μίσθωμα για κατοικία δηλωμένη ως φοιτητική. Σε περιπτώσεις περισσότερων παιδιών που μοιράζονται την ίδια κατοικία, η ενίσχυση καταβάλλεται μία φορά.

Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Για παράδειγμα, το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ για άγαμο, τις 28.000 ευρώ για ζευγάρι με προσαύξηση 4.000 ευρώ ανά τέκνο, ή τις 31.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο παιδί. Παράλληλα, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ για τον άγαμο, με αντίστοιχες προσαυξήσεις για έγγαμους και οικογένειες.

Η διαδικασία καταβολής γίνεται αυτόματα, χωρίς αίτηση από τον ενδιαφερόμενο. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα αντλεί στοιχεία από τις φορολογικές δηλώσεις (Ε1, Ε2) και τις δηλώσεις μίσθωσης, ώστε να διαπιστώνει την ύπαρξη ενεργής μίσθωσης και το ύψος του καταβληθέντος ενοικίου. Η ενίσχυση ισούται με το ένα δωδέκατο του ετήσιου μισθώματος, με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ, και θα καταβάλλεται εφάπαξ έως το τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Ιδιαίτερη μέριμνα προβλέπεται για ειδικές περιπτώσεις, όπως όταν ο εκμισθωτής εξαιρείται από την υποχρέωση ηλεκτρονικής δήλωσης μίσθωσης (π.χ. το Δημόσιο ή ανήλικοι εκμισθωτές). Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι δικαιούχοι πρέπει να αποστείλουν μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE τα σχετικά έγγραφα (συμβόλαιο, αποδείξεις πληρωμών, βεβαίωση σπουδών για φοιτητές).

Η οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, δεν συμψηφίζεται με τυχόν χρέη προς το Δημόσιο ή ασφαλιστικά ταμεία και δεν υπόκειται σε κρατήσεις. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν καταβληθεί αχρεώστητα ποσά, αυτά θα επιστρέφονται εντόκως και ο δικαιούχος θα αποκλείεται από το μέτρο για τρία έτη.

Ακολουθεί η διαδικασία χορήγησης της «επιστροφής ενοικίου» βήμα-βήμα, όπως ορίζεται στην απόφαση Α.1132/2025:

1. Ελέγχετε ότι είστε δικαιούχος. Δικαιούχος είναι ο μισθωτής (ή υπομισθωτής) κύριας ή/και φοιτητικής κατοικίας που πληροί τα κριτήρια του άρθρου 70 ν.5217/2025 και της απόφασης. Για την κύρια κατοικία ισχύουν σωρευτικά εισοδηματικά και περιουσιακά όρια· για ενδεικτικά όρια εισοδήματος: έως 20.000 € για άγαμο, έως 28.000 € για ζευγάρι (με προσαύξηση 4.000 € ανά τέκνο), και έως 31.000 € για μονογονεϊκή οικογένεια (με προσαύξηση 5.000 € ανά επιπλέον τέκνο). Για φοιτητική κατοικία απαιτείται μόνο το εισοδηματικό κριτήριο.

2. Φροντίζετε για την «δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης». Η ηλεκτρονική δήλωση μίσθωσης στην ΑΑΔΕ πρέπει να έχει υποβληθεί έως τη 15η Ιουλίου του έτους καταβολής της ενίσχυσης (εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα μέχρι τότε).

3. Δηλώνετε τον αριθμό της δήλωσης μίσθωσης στη φορολογική σας δήλωση (Ε1). Ο αριθμός αναγράφεται στον πίνακα 6 για ενοίκιο κύριας κατοικίας ή/και κατοικίας εξαρτώμενου φοιτητή. Αν η μίσθωση τροποποιήθηκε εντός έτους, δηλώνεται ο αριθμός της τελευταίας ενεργής δήλωσης. Αν χρειαστεί, μπορείτε να τον προσθέσετε με τροποποιητική δήλωση Ε1 έως την τελευταία εργάσιμη του Σεπτεμβρίου.

4. (Μόνο για το 2025) Δεν απαιτείται τροποποιητική Ε1 για να προστεθεί ο αριθμός μίσθωσης, εφόσον από τα στοιχεία Ε1 και την ενεργή δήλωση μίσθωσης ταυτοποιείται η μίσθωση μέσω του αριθμού παροχής ρεύματος. Επίσης, δεν απαιτείται τροποποιητική για τους δικαιούχους των ειδικών περιπτώσεων του άρθρου 8.

5. Δεν κάνετε αίτηση. Η ενίσχυση υπολογίζεται αυτόματα από την ΑΑΔΕ με βάση τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους (Ε1, Ε2), καθώς και τις δηλώσεις μίσθωσης.

6. Υπολογίζεται το ποσό. Η ενίσχυση ισούται με το 1/12 του ετήσιου μισθώματος που πληρώθηκε το προηγούμενο έτος, ανά κύρια ή φοιτητική κατοικία, με ανώτατα όρια όπως ορίζονται στο θεσμικό πλαίσιο (π.χ. έως 800 € ετησίως για κύρια κατοικία, με προσαύξηση για τέκνα). Σε διαδοχικές μισθώσεις μέσα στο ίδιο έτος, προσμετρώνεται το άθροισμα των μισθωμάτων.

7. Γίνεται η πληρωμή. Η καταβολή γίνεται εφάπαξ έως το τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους, με πίστωση στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό (IBAN). Η διαδικασία πληρωμής διενεργείται μέσω καταστάσεων που εξάγει η ΑΑΔΕ και αποστέλλονται στο Υπουργείο και στη ΔΙΑΣ. Αν μια πληρωμή αποτύχει, η πληροφορία επιστρέφει στην ΑΑΔΕ για να ενημερωθείτε και να συμπεριληφθείτε σε επόμενη εκτέλεση.

8. Καλύπτονται ειδικές περιπτώσεις. Αν ο εκμισθωτής εξαιρείται από την ηλεκτρονική δήλωση μίσθωσης (π.χ. Δημόσιο) ή υποβάλλει χειρόγραφα, ο μισθωτής υποβάλλει έως 20 Οκτωβρίου μέσω «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE σκαναρισμένα δικαιολογητικά: χειρόγραφη σύμβαση, αποδείξεις πληρωμής και, όπου απαιτείται, βεβαίωση σπουδών. Τα δικαιολογητικά μπορούν να σταλούν και μέχρι 31 Δεκεμβρίου, αλλά για πληρωμή έως Νοέμβριο ισχύει η προθεσμία 20/10.

9. Αν δεν καταβληθεί η ενίσχυση, μπορείτε να ζητήσετε επανεξέταση. Σε περιπτώσεις μη καταβολής λόγω εφαρμογής κριτηρίων, μη συνδρομής προϋποθέσεων σε μια από περισσότερες φοιτητικές μισθώσεις ή ασυμφωνίας μισθώματος, υποβάλλετε αίτημα εξέτασης έως 31 Δεκεμβρίου της χρονιάς καταβολής μέσω «Τα Αιτήματά μου», επισυνάπτοντας τα σχετικά παραστατικά (π.χ. εξοφλήσεις τραπέζης, μισθωτήριο). Μετά τον έλεγχο, αν διαπιστωθεί συνδρομή προϋποθέσεων, ο δικαιούχος εντάσσεται σε κατάσταση προς πληρωμή.