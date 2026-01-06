«Το πρόβλημα εντοπίζεται σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές και δεν ανέδειξε στοιχεία κυβερνοεπίθεσης στα συστήματα της ΥΠΑ» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας, συνάντηση στελεχών της ΥΠΑ με την Ειδική Επιτροπή που έχει αναλάβει τη διερεύνηση του προβλήματος που προέκυψε στις συχνότητες του FIR Αθηνών την Κυριακή 4 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας, το black out που δημιούργησε πολύωρες καθυστερήσεις και μπάχαλο στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» δεν οφείλεται σε κυβερνοεπίθεση αλλά σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές.

Συγκεκριμένα, στη συνάντηση συμμετείχαν η Διοίκηση και τα αρμόδια στελέχη της ΥΠΑ, με σκοπό την πλήρη καταγραφή των τεχνικών παραμέτρων και την αποσαφήνιση των αιτίων του συμβάντος.

Όπως αναφέρει η ΥΠΑ το περιστατικό εκδηλώθηκε στις 08:59 τοπική ώρα, όταν εμφανίστηκε συνεχής παρεμβολή στις συχνότητες της ΥΠΑ, προκαλώντας δυσλειτουργίες στα συστήματα φωνής, στις τηλεφωνικές γραμμές και στα κυκλώματα δεδομένων HELLASCOM. Παρά τη διαθεσιμότητα των πρωτεύοντων και εφεδρικών συστημάτων VCS και των πομποδεκτών, η παρεμβολή μπλόκαρε τις συχνότητες.

Η ΥΠΑ αντέδρασε άμεσα με τη σύγκληση της Ομάδας Αντιμετώπισης Κρίσεων και σε συντονισμό με το EUROCONTROL εκκενώθηκε προσωρινά ο εναέριος χώρος, ενώ η λειτουργία του FIR Αθηνών άρχισε να αποκαθίσταται σταδιακά μετά τις 12:00. Οι συχνότητες και τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα επανήλθαν πλήρως σε λειτουργία έως τις 17:00, με τη ροή της εναέριας κυκλοφορίας να επανέρχεται στα κανονικά επίπεδα από τις 17:45.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας, το πρόβλημα φαίνεται να σχετίζεται με τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές και όχι με κυβερνοεπίθεση. Για τη διερεύνηση, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε όλους τους αναμεταβιβαστικούς σταθμούς της ΥΠΑ και επιθεώρηση του φάσματος συχνοτήτων από ειδικό αεροσκάφος.

Η ΥΠΑ παραμένει σε στενή συνεργασία με τον ΟΤΕ για την πλήρη εξακρίβωση των αιτίων του συμβάντος, ενώ συνεχίζεται ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων της: σύντομα αναμένονται 495 νέοι πομποδέκτες VHF VoIP και νέο σύστημα VCS/RCS για το ΚΕΠΑΘΜ.

Η ΥΠΑ τόνισε ότι η άμεση ανταπόκριση και ο επαγγελματισμός του προσωπικού, ιδίως των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και των ηλεκτρονικών, εξασφάλισε την ασφάλεια των πτήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος.