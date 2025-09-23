Η διανομή των 100 εκατ. ευρώ θα πραγματοποιηθεί κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025, υπό την προϋπόθεση των απαραίτητων εγκρίσεων από την εποπτική αρχή και τη Γενική Συνέλευση.

Την πρόθεσή της Τράπεζας Πειραιώς να προχωρήσει σε ενδιάμεση διανομή ύψους 100 εκατ. ευρώ προς τους μετόχους της, μέσω επαναγοράς ιδίων μετοχών απεκάλυψε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, κατά τη σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ιδρύματος συνδέοντας την κίνηση αυτή με τις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις που κατέγραψε η τράπεζα στο πρώτο εξάμηνο του 2025.

Ο κ. Μεγάλου υπογράμμισε ότι η Πειραιώς πέτυχε απόδοση ιδίων κεφαλαίων στο 15% το πρώτο εξάμηνο του 2025, με καθαρά κέρδη 559 εκατ. ευρώ και 43 λεπτά κέρδη ανά μετοχή. Όπως ανέφερε, «βρισκόμαστε σε σταθερή πορεία προς τον στόχο των 80 λεπτών ανά μετοχή για το σύνολο του έτους», επισημαίνοντας ότι η ισχυρή δανειακή επέκταση και η διαφοροποίηση των εσόδων αποτέλεσαν βασικούς μοχλούς ανάπτυξης.

Η διανομή των 100 εκατ. ευρώ θα πραγματοποιηθεί κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025, υπό την προϋπόθεση των απαραίτητων εγκρίσεων από την εποπτική αρχή και τη Γενική Συνέλευση. Πρόκειται για μέρος μιας συνολικής στρατηγικής που εκτιμάται ότι θα αποφέρει περίπου 500 εκατ. ευρώ στους μετόχους από τα κέρδη της χρήσης, με απόδοση κοντά στο 6%.

Η ανακοίνωση ήρθε σε μια περίοδο που το ελληνικό τραπεζικό σύστημα εμφανίζει ενισχυμένη ανθεκτικότητα, ενώ η οικονομία της χώρας αναπτύσσεται με ρυθμούς υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος επεσήμανε ότι το μακροοικονομικό περιβάλλον είναι υποστηρικτικό, με αυξημένες επενδύσεις και σημαντικές εισροές από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σημείωσε δε ότι η Πειραιώς συμμετέχει ενεργά στη διοχέτευση των ευρωπαϊκών πόρων στην πραγματική οικονομία, ενισχύοντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την αγροτική παραγωγή και την ψηφιακή μετάβαση.

Παράλληλα, ο κ. Μεγάλου αναφέρθηκε στις φιλόδοξες προοπτικές του Ομίλου έως το 2028. Στρατηγικός στόχος, όπως είπε, είναι η διατήρηση διατηρήσιμης κερδοφορίας άνω του 1 δισ. ευρώ ετησίως και η συνολική διανομή περισσότερων από 2 δισ. ευρώ στους μετόχους. «Βάζουμε τον πήχη ακόμη πιο ψηλά, με στόχο να μεγιστοποιήσουμε την αξία της Τράπεζας προς όφελος μετόχων και πελατών», δήλωσε χαρακτηριστικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ανακοίνωση της ενδιάμεσης διανομής θεωρείται σαφές μήνυμα προς την αγορά ότι η Πειραιώς έχει περάσει πλέον σε φάση σταθερής ανάπτυξης και μπορεί να ανταμείβει συστηματικά τους μετόχους της. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η κίνηση ενισχύει το επενδυτικό προφίλ της τράπεζας και αποτελεί ισχυρή ένδειξη εμπιστοσύνης στη δυναμική των οικονομικών της μεγεθών.

Με φόντο την εξαγορά του 90% της Εθνικής Ασφαλιστικής, που ολοκληρώθηκε την άνοιξη, αλλά και την έναρξη της ψηφιακής πλατφόρμας Snappi, η Πειραιώς επιδιώκει να εδραιώσει τον ρόλο της ως πρωταγωνιστικός όμιλος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Όπως τόνισε ο κ. Μεγάλου, «η υλοποίηση του επιχειρηματικού μας σχεδίου βασίζεται σε ρεαλιστικές υποθέσεις και μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε ότι θα ανταποκριθούμε στις προσδοκίες όλων των μετόχων μας».

Ο πρόεδρος της Τράπεζας, Γιώργος Χατζηνικολάου, τόνισε ότι η ελληνική οικονομία διατηρεί ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, υψηλότερους από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, παρά το ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον. Όπως είπε, «ο τουρισμός, η ιδιωτική κατανάλωση και οι επενδύσεις μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης συνεχίζουν να αποτελούν βασικούς μοχλούς ανάπτυξης, ενώ οι εισροές ξένων κεφαλαίων ενισχύουν το ελληνικό χρηματιστήριο». Μέσα σε αυτό το θετικό μακροοικονομικό πλαίσιο, οι επιδόσεις του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, και ειδικότερα της Πειραιώς, παραμένουν ισχυρές.