Την Πέμπτη 18/9/2025 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ, ενώ Παρασκευή 19/09/2025 ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για την κατηγορία ΔΕ.

Φέτος, η βαθμολόγηση της γραπτής δοκιμασίας διαφοροποιήθηκε, καθώς εκτός από τη σωστή απάντηση, απαιτούνταν από τους υποψήφιους και η αναφορά στη σχετική διάταξη ή στις σχετικές διατάξεις που δικαιολογούσαν την επιλογή αυτή.

Όσοι υποψήφιοι περιλαμβάνονται στη λίστα των επιτυχόντων και θα κληθούν να εξεταστούν προφορικά, καλό είναι, αν δεν έχουν ήδη ξεκινήσει, να αρχίσουν άμεσα την προετοιμασία τους, ώστε να μην βρεθούν απροετοίμαστοι μπροστά στην εξεταστική επιτροπή.

Για τον λόγο αυτό, σήμερα σας παραθέτω ορισμένες πραγματικές ερωτήσεις που τέθηκαν σε μια ομάδα στις προφορικές εξετάσεις του 3ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων, με σκοπό να στηρίξω την προσπάθειά σας.

Συγχαρητήρια σε όλους όσοι βρέθηκαν στις λίστες! Σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή συνέχεια. Ακόμα κι αν κάποιος βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις, ιδιαίτερα εάν διαμένει στην Αθήνα, τον ενθαρρύνω να συμμετάσχει στις προφορικές εξετάσεις, καθώς η εμπειρία είναι πραγματικά μοναδική.

Όπως θα διαπιστώσετε παρακάτω, οι ερωτήσεις μπορεί να καλύπτουν οποιοδήποτε θέμα, σε κάθε ομάδα και κάθε ημέρα, από όλους τους κώδικες. Μην επαναπαύεστε σε συγκεκριμένα ΣΟΣ θέματα, απλώς δεν υπάρχουν.

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

1. Τι πρέπει να κατατεθεί για να ξεκινήσει η ποινική διαδικασία;

Αν δεν απαιτείται έγκληση ή αίτηση δίωξης, τότε αναφορά, μήνυση ή άλλη πληροφορία ότι διαπράχθηκε αξιόποινη πράξη.

2. Πού κατατίθεται η έγκληση;

Κατατίθεται στον εισαγγελέα ή στο αστυνομικό τμήμα.

3. Ποιος λαμβάνει την έγκληση; Τι γίνεται αν την κρίνει αβάσιμη;

Ο εισαγγελέας πρωτοδικών (πλημμελειοδικών). Αν ο εισαγγελέας την κρίνει αβάσιμη, την απορρίπτει με διάταξή του.

4. Αν η έγκληση μπει στο αρχείο μπορεί να κάνει κάτι ο εγκαλών;

Ναι να προσφύγει στον Εισαγγελέα Εφετών μέσα σε τριάντα μέρες από την ειδοποίησή του.

5. Ποιοι οι διάδικοι στην ποινική δίκη;

Ο ύποπτος, ο κατηγορούμενος και αυτός που παρίσταται για την υποστήριξη της κατηγορίας.

6. Πότε ο ύποπτος αποκτά την ιδιότητα του κατηγορούμενου;

Όταν ο εισαγγελέας ασκήσει ποινική δίωξη ή όταν στην ανάκριση του αποδοθεί η αξιόποινη πράξη.

7. Συμμετέχει στη διάσκεψη ο εισαγγελέας;

Όχι.

8. Ποιος υπογράφει την απόφαση;

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου και ο γραμματέας.

9. Πού δικάζονται οι ανήλικοι;

Στο Δικαστήριο Ανηλίκων.

10. Αν δω κάποιον να κλέβει σε ένα σούπερ μάρκετ, έχω κάποια υποχρέωση;

Όχι.

Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων

1. Έχουν δικαίωμα απεργίας οι δικαστικοί υπάλληλοι;

Ναι, έχουν δικαίωμα απεργίας, όχι όμως όταν παρακωλύεται σοβαρά η λειτουργία της δικαιοσύνης.

2. Δικαιούται ο δικαστικός υπάλληλος άδεια γάμου;

Ναι, ο δικαστικός υπάλληλος δικαιούται άδεια γάμου μετ’ αποδοχών.

3. Ο πατέρας δικαστικός υπάλληλος δικαιούται άδεια;

Ναι, ο πατέρας δικαστικός υπάλληλος δικαιούται γονική άδεια για τη φροντίδα του παιδιού.

4. Παραιτείται ο δικαστικός υπάλληλος για να ανακηρυχθεί υποψήφιος στις εκλογές και δεν εκλέγεται. Επανέρχεται στην υπηρεσία του; Πρέπει να κάνει κάποια ενέργεια; Υπάρχει κάποια προθεσμία;

Ναι, μπορεί να επανέλθει, αλλά πρέπει να υποβάλει αίτηση επαναδιορισμού μέσα σε ένα μήνα από την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων.

5. Δικαστικός υπάλληλος εργάζεται στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Ποιος του χορηγεί άδεια;

Την άδεια χορηγεί ο Προϊστάμενος της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Αθηνών.

6. Οι αποδοχές των δικαστικών υπαλλήλων προκαταβάλλονται ή καταβάλλονται εκ των υστέρων;

Προκαταβάλλονται κάθε δεκαπενθήμερο.

7. Αμείβεται ο δικαστικός υπάλληλος που δεν εργάζεται αδικαιολόγητα;

Γίνεται περικοπή μισθού με αιτιολογημένη πράξη και δυνατότητα προσφυγής

Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

1. Πότε ένας αλλοδαπός δεν μπορεί να είναι διάδικος στην πολιτική δίκη;

Εξαιρούνται οι αλλοδαποί από τη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων όταν έχουν ετεροδικία, εκτός αν οι διαφορές αφορούν εμπράγματα δικαιώματα επάνω σε ακίνητα, τη νομή ή την κατοχή τους.

2. Πώς λέγεται το δικόγραφο με το οποίο έρχεται μια υπόθεση ενώπιον ενός πολιτικού δικαστηρίου;

Η αγωγή είναι το κύριο δικόγραφο με το οποίο ο ενάγων ζητά από το δικαστήριο την αναγνώριση του δικαιώματός του ή τη διαπίστωση νομικής κατάστασης ή την καταδίκη του εναγομένου σε παροχή. Η αγωγή κατατίθεται στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου και επιδίδεται στον εναγόμενο.

3. Πώς ασκείται ένα ένδικο μέσο στην πολιτική δίκη;

Ασκείται με την κατάθεση δικογράφου στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου.

4. Ποια η δικονομική κύρωση της μη κατάθεσης προτάσεων ή της εκπρόθεσμης κατάθεσής τους στην τακτική διαδικασία και γενικότερα στην πολιτική δίκη;

Η δικονομική κύρωση είναι ότι ο διάδικος θεωρείται σαν να μην έλαβε μέρος στη δίκη.

5. Ποιος υπογράφει την αγωγή;

Την αγωγή υπογράφει ο ενάγων ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του.

6. Ποιες υποθέσεις δικάζονται από τα πολιτικά δικαστήρια;

Ιδιωτικές διαφορές.

7. Ποιοι είναι οι λόγοι διακοπής της πολιτικής δίκης;

Λόγοι διακοπής της πολιτικής δίκης είναι ο θάνατος διαδίκου, η απώλεια δικαιοπρακτικής ικανότητας, η πτώχευση και η μεταβολή νόμιμου εκπροσώπου.

Σύνταγμα

1. Πότε συγκαλείται σε τακτική σύνοδο η βουλή;

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, η βουλή συγκαλείται υποχρεωτικά σε τακτική σύνοδο κάθε έτος, τη Δευτέρα που είναι πλησιέστερη προς την 1η Οκτωβρίου. Δηλαδή, η σύνοδος μπορεί να ξεκινήσει λίγες ημέρες πριν ή μετά την 1η Οκτωβρίου, ανάλογα με το πότε πέφτει η Δευτέρα.

2. Ποιος υποβάλλει προτάσεις νόμων στη βουλή;

Η νομοθετική πρωτοβουλία ανήκει στη βουλή και στην κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει ότι προτάσεις νόμων μπορούν να καταθέσουν είτε βουλευτές (ως πρόταση νόμου), είτε η κυβέρνηση μέσω των αρμόδιων υπουργών (ως σχέδιο νόμου). Ωστόσο, ορισμένα νομοσχέδια μόνο η κυβέρνηση μπορεί να τα καταθέσει και αυτά είναι νομοσχέδια για απονομή σύνταξης, αυξήσεις δαπανών ή μείωση εσόδων του δημοσίου.

3. Στην βουλή υπάρχουν 80 παρόντες βουλευτές και ψηφίζουν 41 βουλευτές υπέρ ενός νόμου; Μπορεί να ισχύει ο νόμος;

Οι αποφάσεις λαμβάνονται στη βουλή με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η πλειοψηφία δεν είναι ποτέ μικρότερη από τα ¼ του όλου αριθμού των βουλευτών (ήτοι 75 ψήφοι). Επειδή οι 41 βουλευτές είναι κάτω από τις 75 απαιτούμενες ψήφους, ο νόμος δεν μπορεί να περάσει.

4. Ο Α είναι εν ενεργεία καθηγητής Πανεπιστημίου. Μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για βουλευτής; Τι συμβαίνει με τη θέση του; Πρέπει να παραιτηθεί;

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, καθηγητές ΑΕΙ (πανεπιστημίων) μπορούν να είναι υποψήφιοι βουλευτές, δεν υπάρχει συνταγματικό κώλυμα για την υποψηφιότητά τους. Αναστέλλεται η ιδιότητά του ως καθηγητής και επανέρχεται μόλις δεν επανεκλεγεί ως βουλευτής.

5. Οι στρατιωτικοί των ενόπλων δυνάμεων μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για βουλευτές; Μπορούν να παραιτηθούν; Κι αν δεν εκλεγούν, μπορούν να επιστρέψουν;

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, οι στρατιωτικοί που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για βουλευτές, εκτός αν παραιτηθούν από τη θέση τους πριν τις εκλογές. Η παραίτηση πρέπει να είναι οριστική και αμετάκλητη. Εάν τελικά δεν εκλεγούν βουλευτές, δεν έχουν δικαίωμα να επιστρέψουν στην προηγούμενη θέση τους τους στις ένοπλες δυνάμεις.

6. Τι είναι το άσυλο της κατοικίας;

Το άσυλο της κατοικίας σημαίνει ότι η κατοικία είναι χώρος απόλυτη προστασίας από το κράτος ή τρίτους. Μόνο σε εξαιρετικές και νομικά καθορισμένες περιπτώσεις, και με την παρουσία δικαστικού λειτουργού, μπορεί να γίνει έρευνα ή επέμβαση.

7. Ο περιφερειάρχης τι όργανο είναι; Κατά τη διάρκεια της θητεία του μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για βουλευτής; Αν παραιτηθεί γίνεται;

Ο περιφερειάρχης είναι αιρετό μονοπρόσωπο όργανο της τοπικής αυτοδιοίκησης β βαθμού (περιφέρεια). Σύμφωνα με το Σύνταγμα, τα αιρετά μονοπρόσωπα όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν μπορούν να είναι υποψήφια για βουλευτές όσο κατέχουν το αξίωμα αυτό, εκτός αν παραιτηθούν τουλάχιστον 18 ημέρες πριν τις εκλογές. Η παραίτηση είναι οριστική και μη ανακλητή, άρα αν δεν εκλεγεί, δεν μπορεί να επιστρέψει στη θέση του.

8. Στο ΑΕΔ, έχει μία αρμοδιότητα του αφορά την άρση συγκρούσεων, μεταξύ ποιων δικαστηρίων;

Η άρση συγκρούσεων αφορά την επίλυση διαφορών σχετικά με το ποιο δικαστήριο έχει αρμοδιότητα να δικάσει μια υπόθεση. Όταν δύο διαφορετικά δικαστήρια ισχυρίζονται ότι: α) είτε και τα δύο έχουν αρμοδιότητα (θετική σύγκρουση) ή κανένα δεν έχει αρμοδιότητα (αρνητική σύγκρουση) τότε το ΑΕΔ καλείται να αποφασίσει ποιο δικαστήριο είναι τελικά αρμόδιο. Αφορά συγκρούσεις μεταξύ των τριών μεγάλων κλάδων της δικαστικής εξουσίας: διοικητικών, πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων.

Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας

1. Τι είναι η προσφυγή; Ως έγγραφο, πώς λέγεται νομικά η προσφυγή;

Σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, η προσφυγή είναι δικόγραφο με το οποίο ένας πολίτης ή νομικό πρόσωπο ζητά από το διοικητικό δικαστήριο α) έλεγχο νομιμότητας πράξης ή απόφασης διοικητικής αρχής ή β) ακύρωση, μεταρρύθμιση ή επιβεβαίωση της πράξης αυτής. Νομικά, η προσφυγή είναι δικόγραφο (μια γραπτή διαδικαστική πράξη) η οποία ανήκει στην κατηγορία των εισαγωγικών δικογράφων, δηλαδή φέρνει για πρώτη φορά την υπόθεση ενώπιον του δικαστηρίου.

2. Ποιος εκπροσωπεί το δημόσιο;

Το δημόσιο έχει ειδική εκπροσώπηση ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Ο Υπουργός Οικονομικών είναι ο τυπικός εκπρόσωπος του δημοσίου στις διοικητικές δίκες καθώς και τα όργανα στα οποία έχει μεταβιβαστεί η αρμοδιότητα αυτή με απόφασή του.

3. Ποιος είναι ο δικαστικός πληρεξούσιος του δημοσίου;

Είναι το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

4. Πού κατατίθεται η προσφυγή; Η κατάθεση μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά;

Η προσφυγή κατατίθεται στο γραμματέα του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου. Ναι, η προσφυγή μπορεί να κατατεθεί και ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας του δικαστηρίου.

5. Συζητείται η υπόθεση και το δικαστήριο διαπιστώνει ότι ο πληρεξούσιος της ανώνυμης εταιρείας δεν έχει νομιμοποιηθεί. Έχουν πάει, όλα τα έγγραφα του πληρεξουσίου, αλλά δεν υπάρχει θεώρηση υπογραφής. Τι μπορεί να κάνει το δικαστήριο; Ποια διαδικασία ακολουθείται;

Το δικαστήριο χορηγεί προθεσμία για να προσκομιστεί θεωρημένο πληρεξούσιο, διαφορετικά η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη.

Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων

1. Ποιος διευθύνει την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών;

Ο Εισαγγελέας Εφετών.

2. Ποιος είναι ο νόμος του ΚΟΔ;

Ο Ν.4938/2022.

3. Πώς γίνεται η κατανομή των οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων;

Η κατανομή των οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

4. Δικαστικοί υπάλληλοι που είναι σύζυγοι μπορούν να συμπράξουν στην ίδια διαδικαστική πράξη;

Όχι, δεν μπορούν.