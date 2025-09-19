Το Εφετείο έκρινε ότι η σχετική καταπιστευματική διάταξη της διαθήκης συνιστούσε περιορισμό της νόμιμης μοίρας του κληρονόμου και θεωρείται ως μη γεγραμμένη.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εισηγείται τη μη άσκηση αίτησης αναίρεσης από το Ελληνικό Δημόσιο κατά της τελεσίδικης απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης με αριθμό 791/2025.

Η απόφαση του Εφετείου έκανε δεκτή έφεση κληρονόμου και εξαφάνισε προηγούμενη κρίση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, αναγνωρίζοντας δικαιώματα πλήρους κυριότητας σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το οποίο είχε περιληφθεί σε διαθήκη υπέρ μη κερδοσκοπικού σωματείου.

Το Εφετείο έκρινε ότι η σχετική καταπιστευματική διάταξη της διαθήκης συνιστούσε περιορισμό της νόμιμης μοίρας του κληρονόμου και θεωρείται ως μη γεγραμμένη. Ως εκ τούτου, το σωματείο υποχρεώθηκε να αποδώσει την ψιλή κυριότητα του ακινήτου στη διάδοχο του αρχικού ενάγοντος.

Το ΝΣΚ επισημαίνει ότι, αν και το Δημόσιο νομιμοποιείται να προσφύγει στον Άρειο Πάγο, μια τέτοια κίνηση θα ήταν αλυσιτελής, καθώς η αξία του δικαιώματος που αναγνωρίστηκε στον κληρονόμο δεν υπερβαίνει τη νόμιμη μοίρα του. Επίσης, η αποτίμηση της αξίας της κληρονομιαίας περιουσίας αποτελεί ζήτημα πραγματικών περιστατικών, ανεπίδεκτο αναιρετικού ελέγχου.