Προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση εκατόν δύο (102) κενών οργανικών θέσεων Δικαστικών Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).

Διαγωνισμός για την πλήρωση 102 κενών οργανικών θέσεων Δικαστικών Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, οι οποίοι θα διοριστούν με τον βαθμό του Δόκιμου Δικαστικού Πληρεξουσίου. Β.

Ως ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα, με βάση το πρόγραμμα που θα καταρτιστεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού, το οποίο θα τοιχοκολληθεί τρεις (3) ημέρες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού στο κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (https://www.nsk.gr).

Η διαδικασία, το εξεταστικό κέντρο διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο ορισμός των επιτηρητών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, η οποία αφορά στους υποψηφίους, στους όρους και στον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθορίζονται με αποφάσεις της Επιτροπής Διαγωνισμού που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (https://www.nsk.gr)

Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν έως και τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 15:00’.