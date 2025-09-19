Ο κ. Μπουζνά εξήγησε ότι η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική οικοδόμησης της «Ένωσης για την Αποταμίευση και τις Επενδύσεις» στην Ευρώπη.

Σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Les Echos, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Euronext, Στεφάν Μπουζνά, ανέλυσε τις προοπτικές και τους στόχους πίσω από την πρόταση εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η πρόταση, η οποία βελτιώθηκε στις 31 Ιουλίου στα 7,14 ευρώ ανά μετοχή, έλαβε ομόφωνη έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΧΑΕ.

Ο κ. Μπουζνά εξήγησε ότι η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική οικοδόμησης της «Ένωσης για την Αποταμίευση και τις Επενδύσεις» στην Ευρώπη, μέσω της ενοποίησης των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών. Υπενθύμισε τις προηγούμενες εξαγορές: του Χρηματιστηρίου Ιρλανδίας (2018), του Όσλο (2019), του δανέζικου VP Securities (2020) και της Borsa Italiana (2021). «Το 2025 ελπίζουμε να προσθέσουμε το Χρηματιστήριο Αθηνών», τόνισε.

Αν και χαρακτήρισε το ελληνικό χρηματιστήριο «σχετικά μικρό», υπογράμμισε ότι η Euronext μπορεί να ενισχύσει τη δραστηριότητά του, μειώνοντας παράλληλα το κόστος μέσω ενσωμάτωσης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ελληνική οικονομία, την οποία χαρακτήρισε «εντυπωσιακά ανακάμπτουσα», με ισχυρούς κλάδους σε ναυτιλία, ακίνητα, ενέργεια και τουρισμό.

Ο επικεφαλής της Euronext στάθηκε και στην πορεία του ίδιου του ομίλου. Από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο το 2014, η κεφαλαιοποίησή του αυξήθηκε από 1,4 δισ. σε πάνω από 14 δισ. ευρώ, ενώ από τις 22 Σεπτεμβρίου θα ενταχθεί στον δείκτη CAC 40. «Έχουμε φιλόδοξο σχέδιο διαφοροποίησης και περαιτέρω ενοποίησης», σημείωσε, διαβεβαιώνοντας ότι η εταιρεία δεν θα απομακρυνθεί από την πραγματική οικονομία.

Σχετικά με τις αρχικές δημόσιες προσφορές (IPOs), ο κ. Μπουζνά ανέφερε ότι η Euronext στηρίζει ενεργά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), φιλοξενώντας ήδη 1.300 εισηγμένες. Ωστόσο, επεσήμανε πως η αναζωογόνηση των IPOs απαιτεί κατεύθυνση της συνταξιοδοτικής αποταμίευσης προς τις μετοχές, όπως συμβαίνει στις ΗΠΑ, την Ολλανδία και τη Σουηδία.

Τέλος, υπογράμμισε τον διαχρονικό ρόλο του Χρηματιστηρίου, ως χώρου άντλησης κεφαλαίων και διαμόρφωσης τιμών. «Οι μετοχές είναι ο καλύτερος τρόπος για μακροπρόθεσμη αποταμίευση και στήριξη της ανάπτυξης. Οι αγορές είναι πάντα ανοιχτές, διασφαλίζοντας ρευστότητα και ευκαιρίες», κατέληξε.