Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ανακοίνωσε τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να διαπιστώνουν το όφελος που έχουν από τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν πρόσφατα στη ΔΕΘ.

Όπως έκανε γνωστό σε συνέντευξή του στην εκπομπή «10 Παντού» του Open με τους Νίκο Στραβελάκη και Μίνα Καραμήτρου, η πλατφόρμα θα τεθεί σε λειτουργία μέσα στις επόμενες δεκαπέντε ημέρες.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι «όλοι οι πολίτες κερδίζουν από τα μέτρα», δίνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα για νέους, οικογένειες, πολύτεκνους και συνταξιούχους. Όπως είπε, «ένας νέος κάτω των 25 ετών με εισόδημα 20.000 ευρώ θα δει ενίσχυση 200 ευρώ τον μήνα, ενώ για την ηλικιακή ομάδα 26-30 ετών το κέρδος φθάνει τα 100 ευρώ μηνιαίως». Για τους πολύτεκνους ανέφερε ότι η στήριξη αντιστοιχεί σε δύο μισθούς ανά γονέα, ενώ για τους συνταξιούχους σημείωσε ότι «όποιος δηλώνει ετήσιο εισόδημα 14.000 ευρώ θα κερδίσει 600 ευρώ τον χρόνο».

Σχετικά με τις συντάξεις, επισήμανε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε αυξήσεις της τάξης του 10% και προχωρά σε νέες παρεμβάσεις, όπως η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και η μείωση φορολογικών συντελεστών. «Δεν λέω ότι είναι αρκετά, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα στο μέτρο που αντέχει η οικονομία», τόνισε. Για το πρόβλημα της ακρίβειας, ανέφερε ότι η κυβέρνηση στηρίζει τα νοικοκυριά τόσο μέσω άμεσων παροχών όσο και με την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, ενώ προανήγγειλε νέες παρεμβάσεις για το στεγαστικό. «Τον Νοέμβριο, το 80% των ενοικιαστών θα δουν ένα ενοίκιο πίσω», δήλωσε χαρακτηριστικά

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα των μειώσεων ΦΠΑ, επισημαίνοντας ότι το οικονομικό επιτελείο προτίμησε να δώσει ενισχύσεις απευθείας στους πολίτες αντί για οριζόντιες μειώσεις, τις οποίες χαρακτήρισε λιγότερο αποδοτικές. Παράλληλα, εξαπέλυσε κριτική στο ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι «έχει επιστρέψει στο δόγμα του ‘λεφτά υπάρχουν’», τονίζοντας ότι η κυβέρνηση προχωρά με στοχευμένα μέτρα ύψους 1,76 δισ. ευρώ.

Ο κ. Πιερρακάκης υπερασπίστηκε το έργο της κυβέρνησης στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, υπογραμμίζοντας ότι «αν υπάρχει μία κυβέρνηση που έχει πιάσει το μεγαλύτερο κομμάτι της μέχρι σήμερα, είναι αυτή», ενώ σημείωσε πως η πολιτική δεν μπορεί να υπόσχεται λύσεις «με έναν νόμο και ένα άρθρο», αλλά απαιτεί συνεχή δουλειά και βήματα σταθερά.

Αναφερόμενος στην προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία, σημείωσε ότι «ο κόσμος δεν ζητάει παραδοσιακού τύπου χρώματα, αλλά λύσεις», ενώ επεσήμανε ότι η πολιτική οφείλει να προσθέτει και να πολλαπλασιάζει, αντί να αφαιρεί και να διαιρεί.

«Η πολιτική είναι συνθήκη προοπτικής», κατέληξε ο υπουργός, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τους πολίτες με τρόπο που δεν θα μεταφέρει το βάρος στις επόμενες γενιές.