«Τα «προνόμια» που προβάλλει η Τράπεζα περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες ήδη παρέχονται δωρεάν βάσει του νόμου 5167/2024, όπως οι πληρωμές λογαριασμών μέσω παγίων εντολών e-banking, η φόρτιση προπληρωμένων καρτών έως 100 ευρώ ημερησίως, οι μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS Payments».

Η αυτόματη χρέωση των 80 λεπτών κάθε μήνα στους καταθετικούς λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας παραμένει στην επικαιρότητα, ενώ η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη έστειλε επιστολή στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα. Σημειώνεται ότι με επιστολές της η Εθνική Τράπεζα στις αρχές του καλοκαιριού ενημέρωσε τους πελάτες - καταθέτες της ότι οι λογαριασμοί τους, απλού ταμιευτηρίου ή απλού τρεχούμενου θα μετατραπούν αυτόματα σε «λογαριασμούς προνομίων», με μηνιαία χρέωση 0,80 ευρώ.

Η επιστολή της Μιλένας Αποστολάκη

Με την παρούσα επιστολή επιθυμώ να θέσω υπόψιν σας την μονομερή τροποποίηση σύμβασης καταθετικών λογαριασμών που έχει προκύψει από την πλευρά της Εθνική Τράπεζας. Με επιστολές της η Εθνική Τράπεζα στις αρχές του καλοκαιριού ενημέρωσε τους πελάτες - καταθέτες της ότι οι λογαριασμοί τους, απλού ταμιευτηρίου ή απλού τρεχούμενου θα μετατραπούν αυτόματα σε «λογαριασμούς προνομίων», με μηνιαία χρέωση 0,80 ευρώ.

Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται με το σύστημα opt-out, δηλαδή με την εκ των προτέρων αποδοχή των νέων όρων εκ μέρους των καταναλωτών, εκτός εάν οι ίδιοι δηλώσουν εντός προθεσμίας 60 ημερών την αντίρρησή τους. Πρόκειται για πρακτική καταχρηστική, αντισυμβατική και αδιαφανή , καθώς οι όροι αυτοί θα έπρεπε να ισχύουν μόνο με τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση του καταναλωτή και όχι να τεκμαίρεται η αποδοχή τους με την άπρακτη πάροδο προθεσμίας 60 ημερών.

Τα δε «προνόμια» που προβάλλει η Τράπεζα περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες ήδη παρέχονται δωρεάν βάσει του νόμου 5167/2024, όπως οι πληρωμές λογαριασμών μέσω παγίων εντολών e-banking, η φόρτιση προπληρωμένων καρτών έως 100 ευρώ ημερησίως, οι μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS Payments. Επίσης η παροχή πόντων στο πρόγραμμα επιβράβευσης «Go For More» κάθε μήνα για την κατοχή των λογαριασμών δεν συσχετιζόταν στο παρελθόν με πρόσθετη χρέωση. Ως εκ τούτου, τα υποτιθέμενα οφέλη δεν δικαιολογούν τη μηνιαία χρέωση.

Είναι προφανές ότι η συγκεκριμένη πρακτική επιβαρύνει άδικα και αδικαιολόγητα τους καταναλωτές, ιδίως τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και δημιουργεί σοβαρό ζήτημα προστασίας τους από καταχρηστικές συμπεριφορές. Η Διοίκηση της Τράπεζας σκόπιμα παραβλέπει ότι πολλοί καταναλωτές αγνόησαν το μήνυμα καθώς δέχονται καθημερινά δεκάδες ενημερώσεις και παρόλα αυτά αυτόματα και μονομερώς μετέτρεψε τον λογαριασμό τους σε λογαριασμό προνομίων χρεώνοντάς τους με 0.80 ευρώ έξτρα κάθε μήνα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ενέργεια αυτή, πέραν του ότι δημιουργεί τετελεσμένα εις βάρος των καταναλωτών, παραβιάζει τις ρητές διατάξεις του Κώδικα Τραπεζικής Δεοντολογίας, ο οποίος προβλέπει ότι σε περίπτωση μονομερούς τροποποίησης οποιουδήποτε όρου συνεργασίας με τον συναλλασσόμενο, οι τράπεζες οφείλουν να τον ενημερώνουν με τον ενδεδειγμένο κατά περίπτωση τρόπο. Είναι προφανές ότι η μονομερής επιβολή πρόσθετου βάρους δεν συνιστά ενδεδειγμένο τρόπο, αντιθέτως συνιστά έμμεσο και καταχρηστικό τρόπο με τον οποία εκβιάζεται η συγκατάθεση του καταναλωτή, η οποία κατά τεκμήριο δεν υφίσταται. Οι απροστάτευτοι και ανυποψίαστοι καταναλωτές έλαβαν ακόμη μια επιστολή μαζί με τις δεκάδες ενημερωτικές που λαμβάνουν κάθε χρόνο, με την ρητή διαφορά ότι με την παραπάνω τους επιβαλλόταν μια έξτρα χρέωση για υπηρεσίες οι οποίες δια νόμου παρέχονται δωρεάν.

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η ελληνική τραπεζική αγορά χαρακτηρίζεται από ολιγοπωλιακά χαρακτηριστικά. Ολιγάριθμες, μεγάλες τράπεζες ελέγχουν το μεγαλύτερο μερίδιο των συνολικών τραπεζικών συναλλαγών. Αυτή η δομή εγείρει εύλογες ανησυχίες για τις επιπτώσεις του περιορισμένου ανταγωνισμού και οδηγεί –όπως αποδεικνύεται- σε υψηλότερα κόστη, σε αδιαφανείς χρεώσεις και όρους, τόσο για τους πελάτες όσο και για τους δανειολήπτες.

Η ολιγοπωλιακή δομή του τραπεζικού συστήματος έχει αναδειχθεί και από εσάς σε σειρά παρεμβάσεών σας στις οποίες έχετε αναδείξει τις επιπτώσεις που προκαλούνται στην ελληνική οικονομία από τον ελλιπή ανταγωνισμό στο τραπεζικό σύστημα. Έχετε επιπλέον επισημάνει ότι οι Τράπεζες δεν πρέπει να παίρνουν υψηλές προμήθειες όταν οι πολίτες χρησιμοποιούν τις κάρτες τους.

Έχω ήδη καταθέσει επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου με την οποία ζητούσα από την Κυβέρνηση να μας ενημερώσει αν προτίθεται να λάβει μέτρα για να αντιμετωπίσει τη συγκεκριμένη καταχρηστική πρακτική της Εθνικής Τράπεζας. Η ερώτηση συζητήθηκε στις 12/9/2025 χωρίς να λάβω καμία ουσιαστική απάντηση.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, καθίσταται επιβεβλημένη η παρέμβασή σας στο πλαίσιο των εποπτικών σας αρμοδιοτήτων, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών. Με βάση το καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικότερα το άρθρο 55Α η εποπτεία που ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος αποβλέπει στη διαφάνεια των διαδικασιών και των όρων των συναλλαγών των υποκειμένων σε αυτή. Η μονομερής και καταχρηστική πρακτική της Εθνικής Τράπεζας, αντίκειται στην διαφάνεια των όρων των συναλλαγών και φυσικά δεν μπορεί να αποτελέσει προηγούμενο για περαιτέρω επιβαρύνσεις σε βάρος των πολιτών.

Προσβλέπουμε στην αποτελεσματικότητα των ενεργειών σας, οι οποίες είναι βέβαιο ότι θα λειτουργήσουν παραδειγματικά, αποτρέποντας ανάλογες καταχρηστικές συμπεριφορές στο μέλλον.

Η απάντηση της Εθνικής το καλοκαίρι

Διευκρινίσεις για τον καταθετικό λογαριασμό προνομίων που προσφέρει στους πελάτες της με μηνιαία συνδρομή 0,80 ευρώ, παρέχει η Εθνική Τράπεζα.

Ειδικότερα, η Εθνική Τράπεζα αναφέρει ότι «ενστερνιζόμενη την ευρωπαϊκή, αλλά και εγχώρια, τάση για μετάβαση σε συνδρομητικά πακέτα που αλλάζουν τη φιλοσοφία των επί μέρους χρεώσεων για καθημερινές συναλλαγές και διευρύνοντας την γκάμα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες της, έχει δημιουργήσει από τον Σεπτέμβριο του 2024 τον Λογαριασμό Προνομίων».

Σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα ο Λογαριασμός αυτός προσφέρει σημαντικά οφέλη στους πελάτες της.

Συγκεκριμένα, ο Λογαριασμός Προνομίων, προσφέρει ένα γενναιόδωρο πακέτο συναλλαγών, που υπερκαλύπτει τις βασικές μηνιαίες ανάγκες κάθε πελάτη:

1.Απεριόριστα δωρεάν εξερχόμενα εμβάσματα προς τράπεζες εσωτερικού και χωρών Ε.Ε. έως 5.000 ευρώ μηνιαίως (έναντι κόστους 0,50 ευρώ το καθένα)

2.Απεριόριστα δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα από τράπεζες εσωτερικού και χωρών Ε.Ε. έως 5.000 ευρώ μηνιαίως (έναντι κόστους 0,50 ευρώ το καθένα)

3.Δωρεάν απεριόριστες πληρωμές όλων των λογαριασμών μέσω παγίων εντολών σε ΙΒ/ΜΒ και ΑΤΜ

4.Δωρεάν φόρτιση προπληρωμένων καρτών (prepaid cards) μέσω όλων των καναλιών (δωρεάν έως 100 ευρώ βάσει της νομοθεσίας, αντί χρέωσης 1 ευρώ για μεγαλύτερα ποσά)

5.Δωρεάν έκτακτα αντίγραφα κίνησης και πάσης φύσεως βεβαιώσεις για τον λογαριασμό

6.Πόντους Go For More κάθε μήνα για κατοχή του εν λόγω λογαριασμού και για τις συναλλαγές μέσω χρεωστικής και πιστωτικής κάρτας

Η μηνιαία συνδρομή είναι 0,80 ευρώ και συνεπώς ο πελάτης με μικρή χρήση των προνομίων μπορεί να αποκομίσει όφελος. Για παράδειγμα, ο πελάτης είναι κερδισμένος αν λάβει ένα εισερχόμενο και στείλει ένα εξερχόμενο έμβασμα, ή αν φορτίσει την προπληρωμένη κάρτα του 1 φορά με ποσό μεγαλύτερο των 100 ευρώ.

Ηδη, περισσότεροι από 1,5 εκατομμύρια πελάτες, όπως αναφέρει, έχουν επιλέξει τον Λογαριασμό Προνομίων και αξιοποιούν τα προνόμια που προσφέρει κάθε μήνα.

Οσον αφορά την ενημέρωση των πελατών για τον Λογαριασμό Προνομίων, γίνεται συστηματικά, με σειρά προσωπικών μηνυμάτων και επικοινωνιών. Οι πελάτες έχοντας ενημερωθεί, μπορούν να επιλέξουν, μέσω του Internet & Mobile banking, ποιο είδος λογαριασμού επιθυμούν. Η επικοινωνία αυτή μπορεί να γίνει και με την Εξυπηρέτηση Πελατών τηλεφωνικά ή πηγαίνοντας σε ένα κατάστημα της Τράπεζας, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή επιλέξει ο πελάτης.