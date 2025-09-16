Τέλος χρόνου αύριο για τους πίνακες εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής της ΑΣΕΠ 4ΕΑ/2025.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στην προκήρυξη ΑΣΕΠ 4ΕΑ/2025 για την Ειδική Αγωγή λήγει αύριο, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025, στις 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί κατηγορίας ΤΕ σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) πρέπει να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική τους αίτηση στο ΑΣΕΠ μέχρι την καταληκτική ώρα.

Μετά την υποβολή της αίτησης, οι υποψήφιοι έχουν περιθώριο μέχρι την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025, στις 14:00, για να ανεβάσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΟΠΣΥΔ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά την προκήρυξη 4ΕΑ/2025 για να διασφαλίσουν ότι πληρούν τα κριτήρια ένταξης και να συγκεντρώσουν εγκαίρως όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Η διαδικασία αφορά εκπαιδευτικούς κατηγορίας ΤΕ σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ). Από τους νέους πίνακες θα επιλεγούν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί σε διάφορους κλάδους, όπως ΤΕ01 (Ψυκτικοί, Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρονικοί, Προγραμματιστές Η/Υ, Κομμωτικής, Αισθητικής, Αργυροχρυσοχοΐας, Οδοντοτεχνικής, Βοηθοί Βρεφοκόμων, Χειριστές Ιατρικών Συσκευών κ.ά.), ΤΕ02 (Σχεδιαστές – Δομικοί, Μηχανολόγοι, Χημικοί Εργαστηρίων, Οικονομίας – Διοίκησης, Εφαρμοσμένων Τεχνών, Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων, Γεωπονίας) και ΤΕ16 (Εκπαιδευτικοί Μουσικής μη ΑΕΙ).

Οι υποψήφιοι πρέπει να ολοκληρώσουν την αίτησή τους στο ΑΣΕΠ μέχρι αύριο, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025, στις 14:00, και να ανεβάσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ΟΠΣΥΔ μέχρι την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025, στις 14:00.