Όσα εκτιμούν οι αναλυτές.

Το ελληνικό δεκαετές ομόλογο εμφανίζει σήμερα μικρότερο ασφάλιστρο κινδύνου από το αντίστοιχο γαλλικό, κάτι που μέχρι πριν λίγα χρόνια θα έμοιαζε αδιανόητο. Συγκεκριμένα, το spread των ελληνικών τίτλων έχει διαμορφωθεί στις 69 μονάδες βάσης, ενώ εκείνο των γαλλικών βρίσκεται στις 79 μονάδες βάσης. Αυτό σημαίνει πως το risk premium των ελληνικών ομολόγων είναι κατά 10 μονάδες βάσης χαμηλότερο, μια ένδειξη της βελτίωσης της θέσης της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές και ταυτόχρονα της πίεσης που αρχίζει να αισθάνεται η Γαλλία.

Η εικόνα αυτή συνδέεται και με την πρόσφατη υποβάθμιση του αξιόχρεου της γαλλικής οικονομίας από τον οίκο Fitch, ο οποίος μείωσε την αξιολόγηση από AA- σε A+. Παρά τη βαρύτητα μιας τέτοιας εξέλιξης, οι αναλυτές εκτιμούν ότι δεν θα έχει άμεσες επιπτώσεις για τη Γαλλία, καθώς η αγορά των γαλλικών ομολόγων παραμένει ισχυρή και ελκυστική για τους επενδυτές.

Ο πρώτος λόγος είναι τα επίπεδα των επιτοκίων. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, τα γαλλικά επιτόκια βρίσκονται κοντά στον ιστορικό τους μέσο όρο, κυρίως όταν υπολογιστούν σε πραγματικούς όρους. Οι αποδόσεις κινούνται γύρω στο 2%, σημαντικά χαμηλότερα από τα επίπεδα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, όταν είχαν φτάσει στο 4,5%.

Παρά το γεγονός ότι το λεγόμενο ασφάλιστρο κινδύνου έχει αυξηθεί, η Γαλλία εξακολουθεί να βρίσκεται σε σαφώς καλύτερη θέση από ό,τι την περίοδο της κρίσης χρέους της Ευρωζώνης.

Ο δεύτερος λόγος αφορά στη δομή και τη λειτουργία της αγοράς. Η Γαλλία διαθέτει διαφοροποιημένη βάση επενδυτών, σταθερές και προβλέψιμες πρακτικές έκδοσης μέσω του συστήματος πρωτογενών διαπραγματευτών και υψηλή ρευστότητα, τόσο στην πρωτογενή όσο και στη δευτερογενή αγορά. Η στρατηγική του γαλλικού φορέα διαχείρισης του δημόσιου χρέους, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ισορροπία κόστους και κινδύνου.

Τρίτος και εξίσου κρίσιμος λόγος είναι το ποιος κατέχει το γαλλικό χρέος. Στις αρχές του 2025, ιδιώτες επενδυτές από τη Γαλλία και την υπόλοιπη Ευρωζώνη κατείχαν 1,3 τρισ. ευρώ σε γαλλικά ομόλογα. Στη Γαλλία, τα ασφαλιστικά ταμεία και οι συνταξιοδοτικοί οργανισμοί είχαν στο χαρτοφυλάκιό τους 360 δισ. ευρώ.

Με βάση όλα αυτά, η υποβάθμιση από τον Fitch δεν θεωρείται ικανή να αλλάξει ριζικά το τοπίο.

Ωστόσο, το γεγονός ότι η Ελλάδα βλέπει πλέον το κόστος δανεισμού της να βρίσκεται κάτω από εκείνο της Γαλλίας αποτελεί μια ένδειξη της προόδου που έχει σημειώσει, αλλά και του νέου σκηνικού που διαμορφώνεται στην Ευρωζώνη.