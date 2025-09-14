Το Dnews.gr μέσα από συγκεκριμένες ερωτήσεις και απαντήσεις χαρτογραφεί τις νέες παρεμβάσεις.

Η κυβέρνηση ξεδιπλώνει από τον Νοέμβριο νέο πακέτο μέτρων που αλλάζει ριζικά τον χάρτη της φορολογίας ακινήτων, με στόχο να στηρίξει τόσο τους ενοικιαστές όσο και τους ιδιοκτήτες.

Η αρχή θα γίνει με την επιστροφή ενός ενοικίου στο 80% των νοικοκυριών που πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ενώ από το 2026 θα ισχύσει νέα κλίμακα φορολόγησης εισοδημάτων από μισθώματα, μειωμένα τεκμήρια διαβίωσης για την κύρια κατοικία και σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς.

Το Dnews.gr μέσα από συγκεκριμένες ερωτήσεις και απαντήσεις χαρτογραφεί τις νέες παρεμβάσεις:

Από πότε ξεκινούν οι αλλαγές;

Η αρχή γίνεται τον Νοέμβριο του 2025 με την επιστροφή ενός ενοικίου στους ενοικιαστές, ενώ από τον Ιανουάριο του 2026 εφαρμόζονται οι νέες ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδημάτων από μισθώματα και στα τεκμήρια.

Ποιοι δικαιούνται επιστροφή ενοικίου;

Το 80% των ενοικιαστών κύριας ή φοιτητικής κατοικίας, με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης.

Με ποιον τρόπο θα καταβληθεί η επιστροφή;

Το ποσό θα μπαίνει αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων στα τέλη Νοεμβρίου χωρίς αίτηση.

Τι αλλάζει στις πληρωμές των ενοικίων από το 2026;

Όλες οι πληρωμές πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά μέσω τραπεζών.

Τι συνέπειες έχει η μη πληρωμή μέσω τραπέζης;

Ο ιδιοκτήτης χάνει την έκπτωση φόρου 5% και ο ενοικιαστής χάνει επιδόματα και ενισχύσεις που συνδέονται με το μίσθωμα.

Ποια είναι η νέα κλίμακα φορολόγησης για τα ενοίκια;

Μέχρι 12.000 ευρώ ισχύει συντελεστής 15%, από 12.001 έως 24.000 ευρώ 25%, από 24.001 έως 35.000 ευρώ 35% και από 35.001 ευρώ και άνω 45%.

Ποιο είναι το όφελος για τους ιδιοκτήτες μεσαίων εισοδημάτων;

Η ελάφρυνση φτάνει έως τα 1.300 ευρώ τον χρόνο. Για παράδειγμα, κάποιος με εισόδημα 20.000 ευρώ θα πληρώσει 800 ευρώ λιγότερο φόρο.

Τι αλλάζει στα τεκμήρια διαβίωσης;

Μειώνονται έως 35% ανάλογα με την επιφάνεια της κατοικίας. Το νέο τεκμήριο για τα πρώτα 80 τ.μ. υπολογίζεται στα 28 ευρώ το τ.μ., αντί για 40 ευρώ σήμερα.

Ποιοι απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ;

Κάτοικοι οικισμών έως 1.500 κατοίκους. Το 2026 θα πληρώσουν τον μισό φόρο και το 2027 θα απαλλαγούν πλήρως.

Υπάρχουν εξαιρέσεις στην απαλλαγή;

Ναι, δεν καλύπτονται ακίνητα με φορολογητέα αξία άνω των 400.000 ευρώ, ενώ εξαιρούνται και οι περισσότεροι οικισμοί της Αττικής.

Τι ισχύει για τα κενά ακίνητα και τα Airbnb;

Αν μετατραπούν σε μακροχρόνια μίσθωση έως το τέλος του 2026, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για τρία χρόνια.

Τι γίνεται με τον φόρο υπεραξίας;

Παραμένει «παγωμένος» έως το τέλος του 2026 και έτσι δεν θα επιβαρύνει τους πωλητές ακινήτων.

Τι αλλάζει για τις νεόδμητες κατοικίες;

Παρατείνεται η απαλλαγή από τον ΦΠΑ και οι συναλλαγές επιβαρύνονται μόνο με φόρο μεταβίβασης 3%, γεγονός που μειώνει σημαντικά το τελικό τίμημα.

Ποιο είναι το όφελος για τις ανακαινίσεις;

Οι ιδιοκτήτες που πραγματοποιούν δαπάνες αναβάθμισης θα έχουν έκπτωση φόρου έως 3.200 ευρώ τον χρόνο για πέντε χρόνια, με ανώτατο όριο 16.000 ευρώ.

Τι ισχύει για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Αθήνας;

Μέχρι το τέλος του 2026 δεν επιτρέπεται η εγγραφή νέων ακινήτων στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής στα τρία πρώτα δημοτικά διαμερίσματα της πρωτεύουσας.