Πρόστιμο «μαμούθ» 710.000 ευρώ σε ατομική επιχείρηση

Η υπόθεση αφορά έλεγχο που διενεργήθηκε για τις χρήσεις 2015 έως 2019 σε ατομική επιχείρηση λιανικής πώλησης κρέατος.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε απόφαση με την οποία απορρίφθηκε προσφυγή επιχειρηματία από τη Σύρο και επικυρώθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 710.544 ευρώ.

Η υπόθεση αφορά έλεγχο που διενεργήθηκε για τις χρήσεις 2015 έως 2019 σε ατομική επιχείρηση λιανικής πώλησης κρέατος, η οποία τηρούσε απλογραφικά βιβλία και υπαγόταν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι φορολογικές αρχές καταλόγισαν πέντε πρόστιμα, ένα για κάθε έτος από το 2015 έως το 2019, ύψους 142.108,80 ευρώ το καθένα. Η συνολική επιβάρυνση ανήλθε στις 710.544 ευρώ. Ο έλεγχος διαπίστωσε ότι ο επιχειρηματίας δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα λογιστικά αρχεία και κυρίως τα πλήρη ηλεκτρονικά δεδομένα των φορολογικών μηχανισμών και ταμειακών μηχανών που χρησιμοποιούσε.

Η μη παράδοση αυτών των στοιχείων κρίθηκε ότι καθιστά αδύνατο τον έλεγχο των δηλωθέντων εσόδων, γεγονός που ενεργοποίησε τις διατάξεις του νόμου 4174/2013 περί Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Η αρχική ενδικοφανής προσφυγή του υπόχρεου είχε απορριφθεί το 2022 ως εκπρόθεσμη, αλλά στη συνέχεια το Διοικητικό Πρωτοδικείο έκανε δεκτή σχετική αίτηση και επέστρεψε την υπόθεση στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών. Παρά την εκ νέου εξέταση, η ΑΑΔΕ έκρινε ότι οι παραβάσεις ήταν σαφείς και αποδεδειγμένες, απορρίπτοντας όλους τους ισχυρισμούς του επιχειρηματία, όπως ότι τα πρόστιμα είχαν παραγραφεί, ότι είχαν προσκομιστεί τα βιβλία σε άλλη υπηρεσία ή ότι υπήρξε παραβίαση της αρχής της χρηστής διοίκησης.

Το σκεπτικό της απόφασης αναφέρει ότι η μη τήρηση και μη προσκόμιση των λογιστικών αρχείων ισοδυναμεί με πλήρη ματαίωση του ελέγχου των εσόδων. Σημειώνεται ότι το πρόστιμο υπολογίστηκε σε ποσοστό 15% επί του μέσου όρου των δηλωθέντων εσόδων των ετών 2017-2019, τα οποία ανήλθαν σε περίπου 947.000 ευρώ. Η διαδικασία βασίστηκε σε καταγγελία που είχε υποβληθεί το 2018 σχετικά με ακυρώσεις αποδείξεων λιανικής πώλησης, γεγονός που πυροδότησε τον φορολογικό έλεγχο.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών υπογράμμισε ότι οι ισχυρισμοί περί συνταγματικότητας ή παραγραφής δεν εμπίπτουν στη δική της αρμοδιότητα και ότι η διοίκηση ενεργεί υπό δέσμια αρμοδιότητα όταν πρόκειται για τέτοιες φορολογικές παραβάσεις. Κατά συνέπεια, επικυρώθηκαν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμων από τη ΔΟΥ Σύρου.