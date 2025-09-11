Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Πρόστιμο 700.000 ευρώ στη Vodafone - 15 τηλεφωνικές γραμμές καρτοκινητής εν αγνοία συνδρομητή

Πρόστιμο 700.000 ευρώ στη Vodafone - 15 τηλεφωνικές γραμμές καρτοκινητής εν αγνοία συνδρομητή
Το περιστατικό ήρθε στο φως όταν συνδρομήτρια της Vodafone κλήθηκε σε προκαταρκτική εξέταση, επειδή ένας από τους τηλεφωνικούς αριθμούς που είχαν καταχωρηθεί στο όνομά της χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση αδικημάτων.

Πρόστιμο συνολικού ύψους άνω των 740.000 ευρώ επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων στις εταιρείες Vodafone-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. και DS Phone Μονοπρόσωπη ΙΚΕ για σοβαρές παραβιάσεις στην προστασία προσωπικών δεδομένων. Η απόφαση της Αρχής εκδόθηκε έπειτα από την παράνομη ενεργοποίηση τηλεφωνικών αριθμών στο όνομα συνδρομήτριας, αποκαλύπτοντας σημαντικά κενά στις διαδικασίες των δύο εμπλεκόμενων εταιρειών.

Το περιστατικό ήρθε στο φως όταν συνδρομήτρια της Vodafone κλήθηκε σε προκαταρκτική εξέταση, επειδή ένας από τους τηλεφωνικούς αριθμούς που είχαν καταχωρηθεί στο όνομά της χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση αδικημάτων. Η έρευνα της Αρχής αποκάλυψε ότι 15 τηλεφωνικές γραμμές καρτοκινητής είχαν ενεργοποιηθεί εν αγνοία της σε κατάστημα franchise της Vodafone, το οποίο διαχειριζόταν η DS Phone.

Σύμφωνα με την απόφαση, ένας υπάλληλος της DS Phone χρησιμοποίησε αντίγραφο της ταυτότητας της καταγγέλλουσας, το οποίο ήταν ήδη αποθηκευμένο στο σύστημα του καταστήματος, για να ενεργοποιήσει τις γραμμές, οι οποίες υποτίθεται ότι προορίζονταν για ομάδα τουριστών.

Η Αρχή υπογράμμισε ότι η Vodafone, παρότι γνώριζε το περιστατικό, χορήγησε δύο φορές λανθασμένη πληροφόρηση στις εισαγγελικές αρχές, κατονομάζοντας την καταγγέλλουσα ως κάτοχο των συνδέσεων.

Ως εκτελών την επεξεργασία, η DS Phone κρίθηκε υπεύθυνη για παράβαση των άρθρων 32 και 29 του ΓΚΠΔ, καθώς δεν τήρησε τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και τις διαδικασίες ταυτοποίησης. Για την παράβαση αυτή, της επιβλήθηκε πρόστιμο 40.000 ευρώ.

Από την πλευρά της, η Vodafone, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, κρίθηκε ένοχη για πολλαπλές παραβάσεις, οι οποίες οδήγησαν στην επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 700.000 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, η Αρχή διαπίστωσε παραβιάσεις:

  • του άρθρου 28, παρ. 1 και 3 του ΓΚΠΔ, για το οποίο επιβλήθηκε πρόστιμο 350.000 ευρώ.
  • του άρθρου 5, παρ. 1, στοιχ. δ’ του ΓΚΠΔ, που αφορά την αρχή της ακρίβειας των δεδομένων, επιβάλλοντας πρόστιμο 200.000 ευρώ.
  • του άρθρου 12, παρ. 1 και 3 του Ν. 3471/2006, για το οποίο επιβλήθηκε πρόστιμο 150.000 ευρώ.

Τέλος, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων υπογράμμισε ότι η Vodafone, παρότι γνώριζε το περιστατικό, χορήγησε δύο φορές λανθασμένη πληροφόρηση στις εισαγγελικές αρχές, κατονομάζοντας την καταγγέλλουσα ως κάτοχο των συνδέσεων. Επιπλέον, κρίθηκε ότι δεν είχε λάβει επαρκή μέτρα για την αποτελεσματική επιλογή και εποπτεία του συνεργάτη της. Παράλληλα με τα πρόστιμα, η Αρχή απηύθυνε στην εταιρεία προειδοποίηση για άμεση ενίσχυση της ασφάλειας των διαδικασιών της.

Δείτε εδώ την απόφαση και το σκεπτικό

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

Πόσα σκαλιά να ανεβαίνετε την ημέρα για μια υγιή καρδιά

Πόσα σκαλιά να ανεβαίνετε την ημέρα για μια υγιή καρδιά

Τα 10 «αθώα» συμπτώματα που πρέπει να σας οδηγήσουν στο γιατρό αν είστε άνω των 65

Τα 10 «αθώα» συμπτώματα που πρέπει να σας οδηγήσουν στο γιατρό αν είστε άνω των 65

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Σχετικά Άρθρα

Πρόστιμο «μαμούθ» 710.000 ευρώ σε ατομική επιχείρηση

Πρόστιμο «μαμούθ» 710.000 ευρώ σε ατομική επιχείρηση

Οικονομία
ΑΑΔΕ: Πλέον η δικαστική ακύρωση τελωνειακού προστίμου θα επηρεάζει και τους συνυπαίτιους

ΑΑΔΕ: Πλέον η δικαστική ακύρωση τελωνειακού προστίμου θα επηρεάζει και τους συνυπαίτιους

Οικονομία
Πρόστιμο Κομισιόν στη Google: «Δεν θα το ανεχθούμε», η άμεση απάντηση Τραμπ

Πρόστιμο Κομισιόν στη Google: «Δεν θα το ανεχθούμε», η άμεση απάντηση Τραμπ

Διεθνή
Στην αντεπίθεση η Κομισιόν: Μοιράζει πρόστιμα στη Google παρά τις απειλές Τραμπ

Στην αντεπίθεση η Κομισιόν: Μοιράζει πρόστιμα στη Google παρά τις απειλές Τραμπ

Οικονομία

NETWORK

Τα 10 «αθώα» συμπτώματα που πρέπει να σας οδηγήσουν στο γιατρό αν είστε άνω των 65

Τα 10 «αθώα» συμπτώματα που πρέπει να σας οδηγήσουν στο γιατρό αν είστε άνω των 65

healthstat.gr
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Συνάντηση εργασίας ευρωπαϊκού προγράμματος ECOEMPOWER στη Χαλκίδα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Συνάντηση εργασίας ευρωπαϊκού προγράμματος ECOEMPOWER στη Χαλκίδα

ienergeia.gr
Γιατρός στη Γαλλία κατηγορείται πως δηλητηρίασε εσκεμμένα 30 ασθενείς

Γιατρός στη Γαλλία κατηγορείται πως δηλητηρίασε εσκεμμένα 30 ασθενείς

healthstat.gr
Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ Doug Burgum

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ Doug Burgum

ienergeia.gr
Παγκόσμια Ημέρα Ημικρανίας: Περίπου 1 εκατ. Έλληνες υποφέρουν από ημικρανία

Παγκόσμια Ημέρα Ημικρανίας: Περίπου 1 εκατ. Έλληνες υποφέρουν από ημικρανία

healthstat.gr
Δυσκοιλιότητα: Υιοθετήστε αυτές τις 5 καθημερινές συνήθειες και ξεχάστε το πρόβλημα

Δυσκοιλιότητα: Υιοθετήστε αυτές τις 5 καθημερινές συνήθειες και ξεχάστε το πρόβλημα

healthstat.gr
Η Deloitte στη ΔΕΘ: Διάλογοι για το μέλλον, την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) και τον μετασχηματισμό του Δημοσίου

Η Deloitte στη ΔΕΘ: Διάλογοι για το μέλλον, την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) και τον μετασχηματισμό του Δημοσίου

ienergeia.gr
Energean: Ρεκόρ παραγωγής τον Αύγουστο, ενίσχυση καθαρής κερδοφορίας στο 6μηνο

Energean: Ρεκόρ παραγωγής τον Αύγουστο, ενίσχυση καθαρής κερδοφορίας στο 6μηνο

ienergeia.gr