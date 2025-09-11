Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Σε μεγάλη δοκιμασία οι δομές πρόνοιας - Αποκαλυπτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

eurokinissi eurokinissi
Εντονη αποδυνάμωση του προσωπικού σε δομές που εξυπηρετούν άτομα με σύνθετες ανάγκες.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή δημοσίευσε τα αποτελέσματα της έρευνας για τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας του 2023, τα οποία σκιαγραφούν μια ανησυχητική εικόνα για τον τομέα. Τα στοιχεία δείχνουν σαφή μείωση στον αριθμό των εργαζομένων, περιορισμό των ωφελούμενων κλειστής φροντίδας και έντονες γεωγραφικές ανισότητες, δημιουργώντας σοβαρά ερωτήματα για την επάρκεια και την ισοτιμία πρόσβασης στις κοινωνικές υπηρεσίες.

Πιο συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας των Περιφερειών μειώθηκαν κατά 7,4% σε σχέση με το 2021, ενώ στις μονάδες άλλων ΝΠΔΔ η πτώση ήταν ακόμα μεγαλύτερη, φτάνοντας το 13,7%.

Η εικόνα είναι ακόμη πιο δυσμενής στις Μονάδες Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία, όπου η απασχόληση κατρακύλησε κατά 24,3% στα ΚΚΠΠ και κατά 43,4% στα υπόλοιπα ΝΠΔΔ.

Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν μια έντονη αποδυνάμωση του προσωπικού σε δομές που εξυπηρετούν άτομα με σύνθετες ανάγκες, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει δραματικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η υποχώρηση δεν περιορίζεται μόνο στο προσωπικό, αλλά επεκτείνεται και στους ίδιους τους ωφελούμενους. Στις μονάδες κλειστής φροντίδας, όπου φιλοξενούνται άνθρωποι που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, παρατηρείται μείωση 6,9% στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και 1,9% στα λοιπά ΝΠΔΔ. Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να υποδηλώνει είτε περιορισμένη δυνατότητα φιλοξενίας λόγω έλλειψης προσωπικού είτε αδυναμία του συστήματος να καλύψει πραγματικές ανάγκες. Αν και οι ωφελούμενοι στις υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας αυξήθηκαν σημαντικά, αυτό δεν αναιρεί την πίεση που δέχονται οι κλειστές δομές, όπου παραμένει κρίσιμη η φροντίδα για τις πιο ευάλωτες ομάδες.

Η κατανομή ανά ηλικία φέρνει στο προσκήνιο ακόμη ένα προβληματικό σημείο: η συμμετοχή ατόμων άνω των 80 ετών στις υπηρεσίες κλειστής φροντίδας είναι ιδιαίτερα υψηλή, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη ανάγκη υποστήριξης των υπερηλίκων. Ωστόσο, η μείωση των διαθέσιμων δομών και του προσωπικού εγείρει αμφιβολίες για το κατά πόσο το σύστημα μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας κοινωνίας που γερνά.

Ανησυχητική είναι επίσης η εικόνα της διάρκειας παραμονής στις μονάδες. Περισσότεροι από τους μισούς ωφελούμενους λαμβάνουν φροντίδα μόνο έως πέντε χρόνια, ενώ μόλις το 16,5% παραμένει για διάστημα άνω των 18 ετών. Το στοιχείο αυτό υποδηλώνει περιορισμένες δυνατότητες μακροχρόνιας φιλοξενίας, γεγονός που δυσκολεύει ιδιαίτερα άτομα με χρόνιες παθήσεις ή σοβαρές αναπηρίες, οι οποίοι χρειάζονται συνεχή και σταθερή υποστήριξη.

Η γεωγραφική διάσταση του ζητήματος αποκαλύπτει έντονες ανισότητες. Η Αττική συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό ωφελούμενων και εργαζομένων, ακολουθούμενη από την Κεντρική Μακεδονία και την Κρήτη, ενώ η Πελοπόννησος δεν διαθέτει καμία μονάδα κοινωνικής φροντίδας και η Δυτική Μακεδονία μόλις μία. Αυτό σημαίνει ότι μεγάλα τμήματα του πληθυσμού μένουν ουσιαστικά ακάλυπτα, αναγκασμένα να στραφούν σε ιδιωτικές λύσεις ή να μετακινηθούν σε άλλες περιφέρειες για να εξυπηρετηθούν.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου – Εγκύκλιος του υπ. Υγείας

Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου – Εγκύκλιος του υπ. Υγείας

Άνοια: Νευρολόγος αποκαλύπτει ότι κινδυνεύουν περισσότερο όσοι ροχαλίζουν στον ύπνο τους

Άνοια: Νευρολόγος αποκαλύπτει ότι κινδυνεύουν περισσότερο όσοι ροχαλίζουν στον ύπνο τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Σχετικά Άρθρα

Σημαντική μείωση στα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους το 2023 – Οι λόγοι

Σημαντική μείωση στα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους το 2023 – Οι λόγοι

Οικονομία
Παραμένει υψηλό το εμπορικό έλλειμμα

Παραμένει υψηλό το εμπορικό έλλειμμα

Οικονομία
Τη Δευτέρα τα νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την απασχόληση και την ανεργία

Τη Δευτέρα τα νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την απασχόληση και την ανεργία

Οικονομία
Κατάρρευση της οικοδομικής δραστηριότητας το πρώτο τετράμηνο 2025

Κατάρρευση της οικοδομικής δραστηριότητας το πρώτο τετράμηνο 2025

Οικονομία

NETWORK

Παύλος Μαρινάκης: Ελλάδα και Κύπρος πρέπει να επιμερίσουν τα έξοδα του καλωδίου

Παύλος Μαρινάκης: Ελλάδα και Κύπρος πρέπει να επιμερίσουν τα έξοδα του καλωδίου

ienergeia.gr
Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου – Εγκύκλιος του υπ. Υγείας

Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου – Εγκύκλιος του υπ. Υγείας

healthstat.gr
ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες ιατροτεχνολογικού προϊόντος – Ποιο είναι

ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες ιατροτεχνολογικού προϊόντος – Ποιο είναι

healthstat.gr
Ολοκλήρωση υποβολής προσφορών για παραχώρηση νέων περιοχών εξερεύνησης υδρογονανθράκων και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης

Ολοκλήρωση υποβολής προσφορών για παραχώρηση νέων περιοχών εξερεύνησης υδρογονανθράκων και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης

ienergeia.gr
Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

healthstat.gr
Κ. Χατζηδάκης για υδρογονάνθρακες - Chevron: Για την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας διεθνώς μιλάμε με έργα

Κ. Χατζηδάκης για υδρογονάνθρακες - Chevron: Για την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας διεθνώς μιλάμε με έργα

ienergeia.gr
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς της Κρήτης

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς της Κρήτης

ienergeia.gr
Άνοια: Νευρολόγος αποκαλύπτει ότι κινδυνεύουν περισσότερο όσοι ροχαλίζουν στον ύπνο τους

Άνοια: Νευρολόγος αποκαλύπτει ότι κινδυνεύουν περισσότερο όσοι ροχαλίζουν στον ύπνο τους

healthstat.gr