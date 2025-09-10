Στο 2,9% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο – Αυξήσεις «φωτιά» σε φρούτα, καφέ, σοκολάτες, ενοίκια

Ιδιαίτερα μεγάλη άνοδος καταγράφηκε στις τιμές των φρούτων, που αυξήθηκαν κατά 11,6%.

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανήλθε τον Αύγουστο του 2025 στο 2,9%, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Παρότι το ποσοστό αυτό δείχνει μια σχετικά συγκρατημένη αύξηση σε επίπεδο γενικού δείκτη, οι επιμέρους κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών αποκαλύπτουν έντονες ανατιμήσεις, πολλές από τις οποίες κινούνται σε διψήφια ποσοστά και επιβαρύνουν σημαντικά το καλάθι του καταναλωτή.

Ιδιαίτερα μεγάλη άνοδος καταγράφηκε στις τιμές των φρούτων, που αυξήθηκαν κατά 11,6%, ενώ οι σοκολάτες σημείωσαν εντυπωσιακή άνοδο 23%. Τα κρέατα έγιναν ακριβότερα κατά 7,5% και ο καφές κατά 18%, γεγονός που αντανακλάται άμεσα στην καθημερινότητα των νοικοκυριών. Στον αντίποδα, το ελαιόλαδο παρουσίασε θεαματική μείωση τιμών κατά 33%, προσφέροντας μια από τις λίγες ανακουφιστικές εξαιρέσεις στην εικόνα των ανατιμήσεων. Ωστόσο, οι πιέσεις παραμένουν έντονες και στον τομέα της στέγασης, καθώς τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 10,9%, ενώ τα ασφάλιστρα υγείας κατέγραψαν άνοδο 7%. Σημαντική είναι και η επιβάρυνση στον τομέα των μεταφορών, με τα αεροπορικά εισιτήρια να ακριβαίνουν κατά 18,1% και τα πακέτα διακοπών κατά 6,4%.

Σε επίπεδο ομάδων αγαθών και υπηρεσιών, η μεγαλύτερη συμβολή στην αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή προήλθε από τα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά, με άνοδο 2,2%. Στην κατηγορία αυτή οι αυξήσεις αφορούν κυρίως ψωμί, γαλακτοκομικά, νωπά ψάρια, φρούτα και καφέ, ενώ αντισταθμίστηκαν εν μέρει από μειώσεις σε ζυμαρικά, νωπά λαχανικά και πατάτες. Στην ομάδα της ένδυσης και υπόδησης οι τιμές αυξήθηκαν κατά 7,7%, ενώ στη στέγαση η άνοδος ήταν 3,7%, με τις αυξήσεις στα ενοίκια και στον ηλεκτρισμό να υπερισχύουν των μειώσεων σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο θέρμανσης.

Η υγεία κατέγραψε αύξηση 0,6%, με ανατιμήσεις σε ιατρικά προϊόντα και υπηρεσίες, την ώρα που μειώθηκαν οι τιμές στα φαρμακευτικά προϊόντα. Στις μεταφορές οι τιμές ενισχύθηκαν κατά 1,6% λόγω της αύξησης στα καινούργια αυτοκίνητα και τα αεροπορικά εισιτήρια, ενώ μικρές αυξήσεις σημειώθηκαν στις επικοινωνίες (+1,7%) και στην εκπαίδευση (+2,6%). Σημαντικές ήταν οι πιέσεις στην εστίαση, όπου οι τιμές σε εστιατόρια, καφέ και ζαχαροπλαστεία αυξήθηκαν κατά 6,2%, ενισχύοντας περαιτέρω το κόστος διαβίωσης.