Πιερρακάκης: Γιατί η κυβέρνηση δεν μείωσε τους συντελεστές ΦΠΑ

«Τι είναι αυτό που προτιμούν; Θέλουν τα χρήματα να πηγαίνουν απευθείας τους ίδιους ή όχι» είπε ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης.

Την επιλογή της κυβέρνησης να μην μειώσει καθολικά τους συντελεστές ΦΠΑ υπερασπίσθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης , αναφέροντας πως το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ ύψους 1,76 δισ. ευρώ στη συντριπτική του πλειοψηφία αφορά στους άμεσους φόρους.

Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε πως σύμφωνα με μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος το ποσοστό που φτάνει πίσω στον πολίτη από τη μείωση του ΦΠΑ είναι βραχυπρόθεσμα 20%.

Έθεσε δε το δίλλημα έμμεσοι ή άμεσοι φόροι λέγοντας : «Τί είναι αυτό που προτιμούν; Θέλουν τα χρήματα να πηγαίνουν απευθείας τους ίδιους ή όχι», ανέφερε.

Να σημειωθεί πως από 1/1/2026 μειώνεται το ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, του Νομού Έβρου (Σαμοθράκη) και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.

Σήμερα ο μειωμένος ΦΠΑ εφαρμόζεται σε πέντε νησιά του Αιγαίου (Χίος, Λέρος, Σάμος, Λέσβος, Κως) τα οποία διατηρούν χώρους υποδοχής για προσφυγικές ροές.

Προς ενίσχυση της οικιστικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου που έχουν μικρό σχετικά αριθμό κατοίκων, επεκτείνεται το μέτρο στα νησιά της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, του Νομού Έβρου (Σαμοθράκη) και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό σύμφωνα με την απογραφή του 2021 έως 20.000 κατοίκους. Το ετήσιο κόστος του μέτρου εκτιμάται σε 25 εκατ. ευρώ.