Η εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ - Δείτε Live
Ξεκινάει η εξειδίκευση των μέτρων από το οικονομικό επιτελείο που ανακοίνωσε από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε πως τα μέτρα αποτελούν την μεγαλύτερη μείωση φόρων μετά την μεταπολίτευση ενώ αφορά όλους τους Έλληνες.

«Η μεταρρύθμιση δίνει ξεχωριστή ανάσα στην περιφέρεια, θωρακίζει την εθνική ισχύ, ευελπιστούμε ότι θα καθορίσει την πορεία της χώρας» ανέφερε ενώ πρόσθεσε «κάθε ένας και κάθε μια θα δουν τον εαυτό του σε αυτά τα μέτρα».

Αναφέρθηκε στη μείωση των φορολογικών συντελεστών τονίζοντας «Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ. Στην πράξη το αφορολόγητο των οικογενειών από 4 παιδιά και πάνω ανεβαίνει στα 27.000 ευρώ».

Έφερε ως παράδειγμα τους τρίτεκνους με μισθό 1.500 ευρώ όπου θα έχει μείωση φόρου 1650 ευρώ ετησίως.

Δίνοντας ποσοτικά παραδείγματα τόνισε πως οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα αφορούν 142.000 τρίτεκνούς και 125.000 πολύτεκνους.

Ειδικά για τους τριτέκνους ο φόρος εισοδήματος μειώνεται από το 22% στο 9% και μηδενίζεται για τους πολύτεκνους, δήλωσε ο κος Πιερρακάκης.

Αναφερόμενος στον ΕΝΦΙΑ ο Κυριάκος Πιερρακάκης πρόσθεσε το μέτρο της σταδιακής κατάργησης του ωφελεί πάνω από 1 εκατ. κατοίκους στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα και 12.720 οικισμούς.

Ανέφερε πως μειώνεται ο ΦΠΑ σε ακριτικά νησιά λόγω μεταναστευτικού. «Σήμερα είναι σε 5 νησιά λόγω μεταναστευτικού. Προστίθενται πολλά άλλα. Πρακτικά ο φόρος του 24% γίνεται 17% και του 13% γίνεται 9%».

«Καταργείται - μετά από αίτημα τριτέκνων - το ελάχιστο εισόδημα για νέες μητέρες και για 2 έτη μετά τη γέννα» είπε ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τα τεκμήρια διαβίωσης είπε πως μειώνονται μεσοσταθμική 30% στα τεκμήρια διαβίωσης.

Όσον αφορά την προσωπική διαφορά πρόσθεσε πως «αυτή θα μειωθεί κατά 50% εντός του 2026. Οι εν λόγω συνταξιούχοι θα λάβουν όλη την αύξηση το 2027, καθώς θα καταργηθεί πλήρως -στο 100% - η προσωπική διαφορά για 670.000 συνταξιούχους».

Τέλος ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανακοίνωσε πως θεσπίζεται έκπτωση 200% στο φόρο για την άμυνα και την τεχνολογία, με στόχο την επένδυση στην αμυντική βιομηχανία, θωρακίζουμε την ισχύ της χώρας.

Με την σειρά του ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιος Πετραλιάς αναφέρθηκε στους φορολογικούς συντελεστές που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ.

Κερδισμένοι όλοι οι φορολογούμενοι με παιδιά ανεξαρτήτως εισοδήματος είπε ο κ. Πετραλιάς και πρόσθεσε πως «όλα τα εισοδήματα έχουν κέρδος ανάλογα με τα παιδιά». Για τους νέους και την μηδενική φορολογία τόνισε πως θα έχουν ένα δυνατό χαρτί, τη μηδενική φορολογία για την επιχείρηση.

Για τους νέους 26-30 ετών η κλίμακα γίνεται 9% έναντι 20% χωρίς παιδιά. Υπάρχει μεγάλη μείωση του φόρου και γι' αυτή την κοινωνική ομάδα.

Τόνισε πως η βελτίωση των δεικτών της οικονομίας και της ανεργίας δίνει ένα συγκεκριμένο μήνυμα «Εργαστείτε και θα αμειφθείτε καλύτερα», ανέφερε. Ο κ. Πετραλιάς ανέφερε για τις επιχειρήσεις ότι θα πρέπει να περιμένουν και νέα μείωση της φορολογίας και το 2026 και το 2027.

Συγκεντρωτικά, ανέφερε πως:

  • μειώνονται κατά 2% οι συντελεστές κλίμακας από τα 10.000 έως τα 40.000 ευρώ
  • Εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής από τα 40.000 στα 60.000 έχουμε μείωση 5 μονάδων, στο 39% από το 44%. Αυτό αφορά φορολογητέο εισόδημα δηλαδή αφορά στελέχη με 2.100 καθαρά και 2.900 ευρώ.

Παράλληλα μείωνονται οι συντελεστές για όσους έχουν παιδιά, ανάλογα με τα πόσα παιδιά είναι αυτά:

  • ο συντελεστής από 10.000 έως 20.000 μειώνεται σε 18% για δύο παιδιά, στο 16% με δύο παιδιά, στο 9% με τρία τέκνα.
  • οι συντελεστές μηδενίζονται για φορολογούμενους με 4 παιδιά και πάνω.

Πρόσθεσε η μείωση της φορολογία αφορά και τους ελεύθερους επαγγελματίες με παιδιά.

