Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Το ισχύον καθεστώς και όσα έρχονται για τα κενά ακίνητα. Όσα αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ.

Βελτιώσεις στο μέτρο της τριετούς φοροαπαλλαγής για τις κενές κατοικίες, που λήγει την 31.12.2025 αναμένει να ακούσει σήμερα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) από το οικονομικό επιτελείο, επισημαίνοντας ότι, όπως εφαρμόστηκε, η ρύθμιση λειτούργησε αποτρεπτικά για τους ιδιοκτήτες. Το κίνητρο αφορά σε κατοικίες που έμειναν κενές τα έτη 2022, 2023 και 2024 ή διατέθηκαν σε βραχυχρόνια μίσθωση το 2023 και το 2024 και στόχευε στην ενίσχυση της προσφοράς μακροχρόνιων μισθώσεων για την αποσυμφόρηση του στεγαστικού.

Υπενθυμίζεται ότι το ισχύον καθεστώς προβλέπει πλήρη απαλλαγή φόρου εισοδήματος για μισθώματα από κατοικίες έως 120 τ.μ. με συμβάσεις που υπογράφονται από 8 Σεπτεμβρίου 2024 έως 31 Δεκεμβρίου 2025 και έχουν κατ’ ελάχιστον τριετή διάρκεια, υπό την προϋπόθεση ότι τα ακίνητα ήταν κενά ή δηλωμένα σε βραχυχρόνια μίσθωση στα προβλεπόμενα διαστήματα και δεν υπήρξε ενδιάμεσα άλλη δήλωση μίσθωσης. Ωστόσο, η εμπειρία εφαρμογής έδειξε ότι η αυστηρότητα των όρων περιόρισε δραστικά τη συμμετοχή, οδηγώντας το υπουργείο να αναζητήσει πιο ελκυστικές και λειτουργικές λύσεις.

Κατά την ΠΟΜΙΔΑ, το βασικό εμπόδιο υπήρξε η απαίτηση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών: η πρόωρη λύση της μίσθωσης —ακόμη και για λόγους ανωτέρας βίας— συνεπάγεται απώλεια της φοροαπαλλαγής πλήρως ή μερικώς, καθιστώντας την προοπτική αβέβαιη. Ως αποτέλεσμα, πολλοί ιδιοκτήτες με κενές ή αναξιοποίητες κατοικίες απέφυγαν να ενταχθούν, εκτιμώντας ότι το ρίσκο υπερέβαινε το όφελος.

Η Ομοσπονδία έχει καταθέσει προτάσεις για πιο ευέλικτο πλαίσιο: κατάργηση της υποχρεωτικής τριετίας και δυνατότητα μισθώσεων ενός έως δύο ετών, με πρόβλεψη για περισσότερες από μία συμβάσεις εντός της τριετίας χωρίς απώλεια του κινήτρου. Το σχήμα, όπως υποστηρίζει, θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, αγροτικών γιατρών, στρατιωτικών και άλλων εργαζομένων που υπηρετούν προσωρινά μακριά από τη μόνιμη κατοικία τους.

Οι προσαρμογές που θα κάνει η κυβέρνηση θα ανακοινωθούν σήμερα, σε συνέντευξη Τύπου του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη.

