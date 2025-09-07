Games
ΔΕΘ 2025: Χαμός στο «Χ» για τον μηδενικό φόρο στους νέους εργαζόμενους

ΔΕΘ 2025: Χαμός στο «Χ» για τον μηδενικό φόρο στους νέους εργαζόμενους Φωτογραφία: Unsplash
Το μέτρο που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός σχολιάστηκε έντονα από τους χρήστες του «Χ».

«Η πιο σημαντική παρέμβασή μας αφορά τους νέους», τόνισε ο πρωθυπουργός και ανακοίνωσε μηδενικό φόρο για εργαζόμενους ως 25 ετών και εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και μείωση στο 9% από 22%, μέχρι τα 30 τους.

Βάσει των παραδειγμάτων που έδωσε η πρωτοβουλία για τους νέους διαμορφώνεται ως εξής:

  • Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ
  • Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ
  • Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ.

Το μέτρο που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός σχολιάστηκε έντονα από τους χρήστες του «Χ». Ακολουθούν μερικές αναρτήσεις:

{https://x.com/sinetosrealisti/status/1964403496524071206}

{https://x.com/KatsaridasJavie/status/1964406415574851639}

{https://x.com/connector_13/status/1964420159436968397}

{https://x.com/DimAthinaios/status/1964420714825429160}

{https://x.com/aetos377/status/1964430850365194419}

{https://x.com/ms666__/status/1964443716338536803}

{https://x.com/itsxenk/status/1964560060040040893}

{https://x.com/bonakorwna/status/1964475606957228207}

{https://x.com/iremistical/status/1964566096125841536}

{https://x.com/replicantN7MAA/status/1964566623521820741}

{https://x.com/thanosb/status/1964415326759575978}

{https://x.com/acrossbluelines/status/1964401760899940731}

{https://x.com/king_billys/status/1964407151100604740}

{https://x.com/koralia_br/status/1964414319963361696}

Τα «ψιλά γράμματα» στα μέτρα της ΔΕΘ - Τα κενά, οι ξεχασμένοι και η ακρίβεια

Μέτρα ΔΕΘ: Γιατί μένουν εκτός οι συνταξιούχοι - Καμία αλλαγή στο επίδομα 250 ευρώ

ΔΕΘ 2025: Ξεχάστηκαν οι αυξήσεις στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Μέτρα για τα ενοίκια: Η κυβέρνηση ανακουφίζει τους ιδιοκτήτες, αφήνει εκτεθειμένους τους ενοικιαστές

Πως ο ΦΠΑ «τρώει» το όφελος από τις νέες φοροελαφρύνσεις – Τι δείχνουν οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Τα 6 «αθώα» συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν αυτοάνοσα νοσήματα

Μελέτη: Πώς η καθημερινή άσκηση μειώνει τον κίνδυνο θανάτου

Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

