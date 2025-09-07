ΔΕΘ 2025: Χαμός στο «Χ» για τον μηδενικό φόρο στους νέους εργαζόμενους

Το μέτρο που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός σχολιάστηκε έντονα από τους χρήστες του «Χ».

«Η πιο σημαντική παρέμβασή μας αφορά τους νέους», τόνισε ο πρωθυπουργός και ανακοίνωσε μηδενικό φόρο για εργαζόμενους ως 25 ετών και εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και μείωση στο 9% από 22%, μέχρι τα 30 τους.

Βάσει των παραδειγμάτων που έδωσε η πρωτοβουλία για τους νέους διαμορφώνεται ως εξής:

Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ

Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ

Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ.

Το μέτρο που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός σχολιάστηκε έντονα από τους χρήστες του «Χ». Ακολουθούν μερικές αναρτήσεις:

