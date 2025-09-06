ΑΑΔΕ: Τι «πρόδωσε» τον γνωστό τράπερ και πώς τον εντόπισαν

Στα «δίχτυα» της ΑΑΔΕ ο γνωστός τράπερ. Οι πολυτελείς αγορές μέσω μη κερδοσκοπικής.

Γνωστός τράπερ βρέθηκε στο στόχαστρο των ελεγκτικών μηχανισμών της ΑΑΔΕ, μετά την αγορά πολυτελούς ρολογιού αξίας 116.000 ευρώ.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μέσω του ειδικού αλγόριθμου που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ και παρακολουθεί τις κινήσεις καλλιτεχνών, αθλητών και influencer στο διαδίκτυο. Το σύστημα «χτύπησε συναγερμό» και ακολούθησε εξονυχιστικός έλεγχος.

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι ο τράπερ είχε ιδρύσει αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, στην οποία η δισκογραφική του μεταβίβαζε όλα τα δικαιώματά του, συνολικής αξίας άνω του 1.000.000 ευρώ. Μέσω αυτής της εταιρίας καλύπτονταν όχι μόνο τα επαγγελματικά έξοδα, αλλά και οι προσωπικές του πολυτελείς αγορές: αυτοκίνητα υψηλής κατηγορίας, ρολόγια, τσάντες και επώνυμα ρούχα.

Ανάμεσά τους, ξεχώριζε το ρολόι των 116.000 ευρώ, που αποτέλεσε και την αφορμή για να ανοίξει η υπόθεση. Με αυτό τον τρόπο, ο καλλιτέχνης παρουσίαζε τη δραστηριότητα της εταιρείας ως «φιλανθρωπική» και κατόρθωνε να αποφεύγει τη φορολόγηση, αφού τα ποσά περνούσαν μέσα από τη μη κερδοσκοπική και δεν δηλώνονταν ως προσωπικό του εισόδημα.